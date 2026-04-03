Borussia Veen scheitert an der Chancenverwertung

„Es war wie verhext“, sagte Alexander Wisniewski, Trainer von Borussia Veen, nach dem 0:0 in der Bezirksliga gegen Viktoria Goch II. Die Krähen scheiterten an der eigenen Chancenverwertung. „Wir hätten noch zwei Stunden spielen können und den Ball wahrscheinlich nicht über die Linie gebracht“, fügte der Coach noch hinzu.
Die Veener waren nicht so zielstrebig wie in den vergangenen Wochen. Immerhin: Die Borusaia blieb im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen. Für den beruflich verhinderten Jonas Höptner rückte Leon van Bonn in die Startformation. Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen. Gochs Reserve stand tief und konzentrierte sich aufs Kontern.
Beide Teams hatten die ein oder andere Möglichkeit, um in Führung zu gehen. Dabei scheiterte Gochs Konstantin Schütz am Aluminium (9.). Auf der anderen Seite setzte Jan Büren den Ball knapp neben den Pfosten (11.), George Michael Wiedemann verfehlte das Tor nach einem Abpraller (36.).
Nach dem Seitenwechsel hatte Veen optisch mehr Spielanteile. Büren (51./52.), Tim Lange (54.), Felix Terlinden (61.) und Jonas van den Brock (63./77.) vergaben gute Einschussmöglichkeiten. Es hätte aber auch noch ganz anders laufen können. Veens Keeper Janek Keusemann bewahrte seine Mannschaft mit starken Paraden gegen Schütz (67.) und Robert Nafin (68.) vor einem Rückstand.
„Uns hat definitiv ein frühes Tor gefehlt. Vielleicht war so ein Dämpfer mal gut und zeigt, dass wir in jedem Spiel an unsere Leistungsgrenze gehen müssen. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder Themen, wo wir in den kommenden Einheiten dran arbeiten können“, sagte Wisniewski. Weiter geht’s am Sonntag, 12. April, 15.30 Uhr beim Tabellenvierten DJK Twisteden.