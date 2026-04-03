Borussia Veen scheitert an der Chancenverwertung

„Uns hat definitiv ein frühes Tor gefehlt. Vielleicht war so ein Dämpfer mal gut und zeigt, dass wir in jedem Spiel an unsere Leistungsgrenze gehen müssen. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder Themen, wo wir in den kommenden Einheiten dran arbeiten können“, sagte Wisniewski. Weiter geht’s am Sonntag, 12. April, 15.30 Uhr beim Tabellenvierten DJK Twisteden.