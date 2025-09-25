 2025-09-23T12:48:49.527Z

Borussia Veen quält sich ins Achtelfinale

Borussia Veen spielte im Kreispokal beim SV Vynen-Marienbaum wenig überzeugend, steht aber im Achtelfinale. Auch der SSV Lüttingen ist eine Runde weiter. Der SV Menzelen schied beim SV Schwafheim aus.rnrn

125 Zuschauer kamen am Dienstagabend zum Rasenplatz nach Vynen, um sich das Kreispokalspiel zwischen dem SV Vyma und Borussia Veen anzusehen. Die Mannschaften boten fußballerische Magerkost, gleichwohl hielt der C-Ligist sehr gut dagegen. Torhüter Nils Bremer vom SV Vynen-Marienbaum war der beste Mann auf dem Platz. Der Bezirksligist tat sich schwer, zog aber mit einem 3:0 (0:0)-Erfolg ins Achtelfinale ein.

„Wir haben das Spiel auf die leichte Schulter genommen. Wir hätten viel höher gewinnen müssen“, sagte Veens Obmann Josef Holland. Marius Gietmann brachte den Favoriten in Führung (50.). Jan Büren erhöhte in der 71. Minute. Keeper Janek Keusemann, der in der 83. Minute als Feldspieler für Linus van Treek in die Partie kam, köpfte das 3:0 (89.). Es war schon das zweite Tor für den Schlussmann in dieser Saison. Er hatte bereits im ersten Bezirksliga-Spiel Mitte August gegen den TSV Weeze getroffen.

Das Achtelfinale hat auch der SV Schwafheim erreicht, der im A-Liga-Duell den SV Menzelen aus dem Pokal-Wettbewerb warf. Die Moerser setzten sich mit 3:0 (2:0) durch. Robin Morawa (14.) und Aboubacar Fofan (32.) netzten vor der Pause. Fofan verwandelte zudem in der 52. Minute einen Foulelfmeter.

Zudem empfing B-Ligist Alemannia Kamp den SSV Lüttingen. Die Mannschaft aus der Kreisliga A war nach einer torlosen ersten Halbzeit mit 2:0 (0:0) erfolgreich. Malte Peters, der in der Meisterschaft bereits fünf Treffer erzielte, schlug nach der Pause zweimal zu (47./77.).

