Borussia Veen punktet gegen Sportfreunde Lowick

Mit einem Zähler im Bezirksliga-Spiel in Bocholt machten sich die Fußballer von Borussia Veen am Sonntagnachmittag auf den Heimweg. Die Partie bei den SF Lowick endete 1:1 (0:0). Die Krähen konnten mit der Punkteteilung gut leben, sagte Trainer Alexander Wisniewski. Gleichwohl waren die Gäste in der Schlussphase dem Siegtreffer näher als der Landesliga-Absteiger.
Erstmals in dieser Saison bildeten Ken Klemmer und Hendrik Terlinden die Veener Innenverteidigung. Leon van Bonn war privat verhindert. Zudem fehlten George Michael Wiedemann (muskuläre Probleme), der erkrankte Tim Lange sowie Jonas Höptner (Zeh gebrochen). Kurz vor der Pause musste Wisniewski erneut seine Abwehr umbauen. Terlinden war umgeknickt, für ihn kam Julian Schmelzer in die Partie. Der Neuzugang von Viktoria Birten übernahm die 6er-Position von Marius Gietmann, der in die Innenverteidigung rückte.
Die Bocholter hatten in der ersten Hälfte mehr vom Spiel und die besseren Chancen. Veen kam mit mehr Engagement aus der Kabine, geriet dann aber in der 48. Minute durch einen Strafstoß in Rückstand, weil Martin Willemsen den Ball bei einem Klärungsversuch an die Stützhand bekommen hatte. Leonard Langenbrink traf.
Für die Borussia war das Tor ein Weckruf, die Mannschaft investierte viel, spielte im letzten Drittel aber zu kompliziert. Das 1:1 fiel nach einer Ecke, die der kurz zuvor eingewechselte Linus van Treek in die Box brachte, durch Kapitän Ken Klemmer (66.).