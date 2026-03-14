Borussia Veen muss jungen Stürmer ziehen lassen

Vor dem Heimauftritt am Sonntag gegen die Sportfreunde Lowick haben jetzt alle Spieler aus dem aktuellen Bezirksliga-Kader von Borussia Veen dem Vorstand ihre Entscheidung, ob sie über den Sommer hinaus bleiben wollen oder nicht, mitgeteilt. Von 20 Fußballern liegen die Zusagen vor. Einen jungen Stürmer müssen die Veener allerdings ziehen lassen.
Der 20-jährige Tim Lange wird das Krähen-Trikot nach dem letzten Spieltag Anfang Juni nach nur einer Saison wieder ausziehen und zu seinem Heimatverein SV Menzelen zurückkehren. „Tims großer Wunsch ist, bei uns ganz vorne im Zentrum zu spielen. Dieses Versprechen können wir ihm nicht geben. Schließlich haben wir mit George Michael Wiedemann und Felix Terlinden noch zwei Jungs, die auf dieser Position spielen können“, erläuterte Ken Klemmer, Obmann und Kapitän der Bezirksliga-Spieler. „Wir werden aber sicherlich mit ihm in Kontakt bleiben.“ Lange, der bisher auf vier Tore kommt, spielt bei der Borussia zumeist auf dem rechten Flügel.
Klemmer war übrigens der einzige Torschütze im Hinspiel in Lowick. Die Partie beim Landesliga-Absteiger endete 1:1. Die Heimbilanz der Veener in dieser Saison ist ausbaufähig. Von zehn Spielen wurden nur fünf gewonnen. Der Tabellenneunte gehört mit 30 Punkten zu den Mannschaften der Gruppe 4, die nicht direkt im Abstiegskampf stecken, aber den Blick noch nach unten richten müssen. Lowick hat drei Zähler mehr eingesammelt.
Trainer Alexander Wisniewski: „Wir wollen den Abstand nach unten vergrößern. Das 2:2 in Rindern am vergangenen Sonntag war unser bestes Spiel mit dem Ball in diesem Jahr. Wir sind auf dem richtigen Weg.“
Felix Terlinden kehrt in den Kader zurück, Phillipp van Huet steht kurz davor. David Höptner hat für seine Rote Karte eine Vier-Wochen-Sperre aufgebrummt bekommen, George Michael Wiedemann ist beruflich verhindert, Jan Büren weilt im Urlaub.