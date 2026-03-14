Borussia Veen muss jungen Stürmer ziehen lassen

Tim Lange verlässt die Borussia aus Veen – Foto: Ken Klemmer

Vor dem Heimauftritt am Sonntag gegen die Sportfreunde Lowick haben jetzt alle Spieler aus dem aktuellen Bezirksliga-Kader von Borussia Veen dem Vorstand ihre Entscheidung, ob sie über den Sommer hinaus bleiben wollen oder nicht, mitgeteilt. Von 20 Fußballern liegen die Zusagen vor. Einen jungen Stürmer müssen die Veener allerdings ziehen lassen.

Lange geht zurück zum SV Menzelen

Der 20-jährige Tim Lange wird das Krähen-Trikot nach dem letzten Spieltag Anfang Juni nach nur einer Saison wieder ausziehen und zu seinem Heimatverein SV Menzelen zurückkehren. „Tims großer Wunsch ist, bei uns ganz vorne im Zentrum zu spielen. Dieses Versprechen können wir ihm nicht geben. Schließlich haben wir mit George Michael Wiedemann und Felix Terlinden noch zwei Jungs, die auf dieser Position spielen können“, erläuterte Ken Klemmer, Obmann und Kapitän der Bezirksliga-Spieler. „Wir werden aber sicherlich mit ihm in Kontakt bleiben.“ Lange, der bisher auf vier Tore kommt, spielt bei der Borussia zumeist auf dem rechten Flügel.

Klemmer war übrigens der einzige Torschütze im Hinspiel in Lowick. Die Partie beim Landesliga-Absteiger endete 1:1. Die Heimbilanz der Veener in dieser Saison ist ausbaufähig. Von zehn Spielen wurden nur fünf gewonnen. Der Tabellenneunte gehört mit 30 Punkten zu den Mannschaften der Gruppe 4, die nicht direkt im Abstiegskampf stecken, aber den Blick noch nach unten richten müssen. Lowick hat drei Zähler mehr eingesammelt.