Borussia Veen mischt weiter ganz oben mit Kreisliga A Moers: Die Borussia war beim Schlusslicht mit 5:1 erfolgreich. Das Spitzenspiel ging mit 3:0 an den TuS Asterlagen. Es gab eine längere Unterbrechung. Das torreichste Spiel fand in Kamp statt. Die Alemannia siegte mit 6:3.

TuS Asterlagen – OSC Rheinhausen 3:0 (0:0). „Wir sind, wie schon vergangene Woche, schlecht gestartet“, kritisierte Asterlagens Trainer Tugay Yilmazer: „In der zweiten Hälfte haben wir uns aufgerappelt und waren auch in Unterzahl das bessere Team.“ Zum Ende der ersten Hälfte flog Asterlagens Irfan Yildiz mit Rot vom Platz. Direkt nach Wiederanpfiff ging das Team durch Serkan Yilmaz in Führung. Kurz darauf kam es zu einer etwa halbstündigen Unterbrechung. Asterlagens Tamgac Kece zog sich eine Verletzung an der Hüfte zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Ein Eigentor von Ozan Yüksel und ein Treffer von Murat Kara entschieden letztendlich das Spiel. OSC-Coach Aykut Ünlü sah sein Team in der ersten Hälfte am Drücker. „Da müssen wir unsere Chancen machen. In der zweiten Hälfte sind wir in Überzahl viel zu lässig. Die lange Pause hat unserem Spiel nicht gutgetan.“

Concordia Rheinberg – VfL Repelen II 3:0 (1:0). Mit dem Ergebnis konnte Concordia-Coach Manfred Wranik zufrieden sein, mit der Leistung seines Teams eher weniger: „Es war kein gutes Spiel. Trotzdem freuen wir uns über den Arbeitssieg.“ Die Hausherren taten sich in der ersten Halbzeit ungemein schwer. Patrick Utech (29., 61.) und Patrick Preuss (76.) trafen. Nicolai Berger flog wegen gefährlichen Spiels nach 82 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz. Weil Mathias Morawin ab der Schlussphase verletzungsbedingt nicht mehr weiterspielen konnte, mussten auch die Hausherren die Partie mit zehn Mann beenden.

Viktoria Alpen – ESV Hohenbudberg 4:2 (2:2). Wie schon beim 4:3 am Dienstag gegen Rheinberg lieferten die Alpener am Sonntag ein Sieben-Tore-Spektakel ab und sorgten bei Trainer Marcel Blaschkowitz für weitere graue Haare: „Die nehme ich aber gerne im Kauf.“ Mamadou Billo Kante (4.) und Boris Vertkin (6.) stellten früh auf 2:0 für den Absteiger. Nichola Georgen verkürzte vom Elfmeterpunkt (24.), Marian Nederkorn glich noch vor der Pause aus (42.). Beim Stand von 1:2 hielt Vikoria-Keeper Marcel Grewe einen Foulelfmeter von Vertkin. Kurz nach Tobias Schmitz‘ Treffer zum 3:2 (61.), schnürte Vertkin einen Doppelpack zum 3:3 (65.). Joker Mike Hintze ließ Alpen in der Nachspielzeit jubeln.

SSV Lüttingen – SV Millingen 4:3 (3:0). Auch die „Fischerdörfler“ haben wieder in die Spur gefunden. Dabei musste der SSV ohne Top-Stürmer Janik Schweers auskommen, und Nicolas Mayer nach 15 Minuten mit einer Zerrung ausgewechselt werden. Und dennoch überrollte die Elf von Stefan Kuban den SVM in der ersten Halbzeit nach den Toren von Mayer (2.) und Oliver Tittel (6., 38.). „Das war miserabel. Die Mannschaft hat nicht auf mich gehört. Einstellung und Zweikampfführung waren eine Katastrophe“, ärgerte sich Coach Ulf Deutz, dessen Team nach dem 1:3 von Luca Ofiera (49.) am Anschluss schnupperte. Nach dem 4:1 von Julian Rüttermann sah Björn Hopmann die Ampelkarte (71.). Der Platzverweis warf die Hausherren aus der Bahn. Lüttingen schwamm, das Spiel drohte zu kippen. Domenique Cremers‘ Doppelpack reicht am Ende nicht. Millingens Yannik Manko folg ebenfalls mit Gelb-Rot vom Feld. „Wir hatten mit Mirco Poplawski einen Spieler im Tor. Er hat überragend gehalten“, so Kuban.

FC Neukirchen-Vluyn II – SV Sonsbeck II 3:0 (3:0). Serkan Durak (22.), Konstantinos Siainis (24.) und Florian Menzenbach entschieden das Duell schon im ersten Durchgang. „Wir haben uns selbst geschlagen und in der ersten Halbzeit gegenseitig angepfiffen, statt uns zu pushen. So darf man sich nicht verhalten. Das hat uns sämtlichen Fokus genommen“, resümierte SVS-Coach Thorsten Fronhoffs.

TV Asberg – Rumelner TV 1:3 (0:1). Tim Harenburg brachte den Gästen per Strafstoß die Führung. Doch Yasin Duman glich kurz nach der Pause für die Gelb-Blauen aus. Tore von Samet Caliskan und Murat Bolat verschafften dem RTV aber schließlich den Sieg.

SV Budberg II – FC Meerfeld 1:4 (1:3). Meerfeld ging gleich mit dem ersten Angriff durch Linus Schlebusch in Führung. Drei Tore von Matchwinner Frederic Böhme bescherten den Gästen am Ende einen komfortablen Sieg. Das zwischenzeitliche 1:2 durch Kevin Lünebach war für Budberg II zu wenig, um mithalten zu können.

VfL Rheinhausen – SV Schwafheim 1:4 (0:1). Lukas Thieme brachte den Gästen die Halbzeitführung. Im zweiten Durchgang machten Chouaib Saghiri, Danilo Gazija und Julian Gardocki den Deckel drauf. Emre Okumus verwandelte kurz vor Schluss einen Elfmeter für den gastgebenden VfL.

SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen – Borussia Veen 1:5 (0:2). Ken Klemmer (3), Jonas Höptner und Felix Terlinden verschafften dem Bezirksliga-Absteiger einen deutlichen Sieg. Jan Schultz erzielte den Ehrentreffer.

Alemannia Kamp – FC Rumeln-Kaldenhausen 6:3 (2:2). Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte zog die Alemannia davon. Dennis Kiljan, Christopher Jordan (je 2), Sirk Schürmann und Julian Steinitz trafen für Kamp, Kerem Akcay (2) und Tom Verberne machten die Tore für die Gäste.

Info: Veen gegen Lüttingen schon am Freitagabend

14. Spieltag Vier Partien wurden vorgezogen: VfL Repelen II - ESV Hohenbudberg (Mittwoch, 19.30 Uhr), SV Sonsbeck II - SV Budberg II, Viktoria Alpen - VfL Rheinhausen, Borussia Veen - SSV Lüttingen (alle Freitag, 20 Uhr).