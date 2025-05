Borussia Veen meldet sich mit 5:1-Erfolg zurück

Haal: "Wir waren in allen Belangen überlegen"

Obwohl der Relegationsrang für den Sprung in die Landesliga in Sichtweite liegt, winkte Haal ab bei dem Thema: „Das ist weiterhin nicht unser Ziel. Ich denke ohnehin, dass sich der VfL Tönisberg den zweiten Platz nicht mehr wegnehmen lässt.“ Die Borussia war am Freitagabend im Vergleich zum desaströsen Auftritt gegen den TuS Asterlagen (3:9) nicht wiederzuerkennen. Von Beginn an war die Ordnung vorhanden, die Abstände passten, die Veener waren nah genug dran an den Gegenspielern. Und die Hausherren erspielten sich etliche Chancen. Bereits in der ersten Minute traf Timo Evertz zum 1:0. Er war’s auch, der das 2:0 nach einer halben Stunde erzielte. Christian Quernhorst (36.) sowie Linus van Treek, der auf den Außenpositionen für viel Unruhe in der SVR-Defensive sorgte, mit seinem ersten Saisontor in der 38. Minute machten noch vor der Pause alles klar.