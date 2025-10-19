Borussia Veen „leiht“ Julian Schmelzer an Viktoria Birten aus

Bis zum vergangenen Sommer war Julian Schmelzer Spielertrainer bei Viktoria Birten. Zu dieser Saison wechselte er zum Bezirksligisten Borussia Veen, beim Xantener Dorfklub folgte auf ihn Steven Ladwig als Coach. Nun kehrt Schmelzer zurück zum B-Ligisten. Er übernimmt den Trainerposten von Ladwig, der in dieser Woche gehen musste, weil der sportliche Erfolg ausgeblieben war. So ganz verlässt Schmelzer die Veener aber nicht.

Die Borussia „leiht“ den 23-Jährigen bis zum Ende dieser Saison aus. Der Mittelfeldakteur hätte ohnehin in dieser Spielzeit nicht mehr das Trikot der Krähen übergestreift. Schmelzer hatte sich Ende September in der Heimpartie gegen BW Dingden II an der Schulter verletzt. Jetzt steht fest, dass er operiert werden muss: „Die OP findet im Dezember statt. Danach falle ich als Spieler bis zu sechs Monate aus. Birten hat davon gehört und mich kontaktiert, nachdem man sich von Steven Ladwig getrennt hatte.“

Schmelzer hielt Rücksprache mit der Borussia, die ihm die Freigabe für das Engagement bei der Viktoria erteilte. „Wir haben das Okay gegeben, weil Julian uns mehrmals versichert hat, in der Sommer-Vorbereitung wieder dabei zu sein“, so Veens Fußball-Obmann Ken Klemmer. Schmelzer ergänzt, dass beide Vereine schon seit Jahren ein freundschaftliches Verhältnis haben.

Der 23-Jährige, der bei der Viktoria auch als Jugendobmann tätig ist, wird als Interimscoach bei seinem Heimatklub einspringen. „Meine Zusage gilt bis Saisonende. Wenn vorher ein neuer Trainer gefunden werden sollte, mache ich schon eher Platz.“ In der Kreisliga B liegt Birten aktuell mit neun Punkten auf einem für den Verein enttäuschenden elften Platz. „Der Klassenerhalt ist das Ziel.“ Am Freitag leitet Schmelzer erstmals das Training.