Borussia Veen: Legionellen verursachen hohe Kosten Im Umkleidetrakt von Borussia Veen gibt es ein Problem mit Bakterien. Grund sind die alten Leitungen der Heizung. Die Sanierung kostet. Alpen sucht Fördertöpfe. Die Grünen haben Fragen.

Der Umkleidetrakt am Sportplatz von Borussia Veen muss dringend saniert werden. Die Grünen sehen allerdings noch erheblichen Beratungsbedarf. Daher wollen sie bei Verabschiedung des Haushaltes die dafür eingestellten Mittel – mehr als eine halbe Million Euro – zunächst mit einem Sperrvermerk versehen. Darüber berät und entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag, 6. Dezember, in seiner Sitzung (18 Uhr).

In der Begründung üben die Grünen mehr oder weniger offen Kritik am Vorgehen der Verwaltung. „Diese Maßnahme wurde der Politik nur am Rande mitgeteilt und nicht durch den Fachausschuss und abschließend vom Rat beraten“, schreibt Grünen-Sprecher Peter Nienhaus in seinem Antrag. Seine Fraktion sperre sich nicht gegen eine notwendige Sanierung, und es ergebe sicherlich auch Sinn, anstehende Modernisierungen bei der Sanierung gleich mit aufzunehmen. Aber: „Bei so einer großen finanziellen Belastung muss nach unserer Auffassung die Politik in Form des Fachausschusses und abschließend der Rat eingebunden sein und über die technischen und finanziellen Details informiert werden“, schreibt Nienhaus.

Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen fühle sich bei dieser Maßnahme nicht ausreichend informiert und fordere daher den Rat auf, die Investitionsmaßnahme so lange mit einem Sperrvermerk zu versehen bis der Fachausschuss und dann der Rat nach eingehender Prüfung darüber entschieden hat.

Die Gemeinde Alpen ist als Grundstücks- und Gebäudeeigentümer jährlich dazu verpflichtet das wasserführende Leitungssystem in den Umkleidetrakten auf den Befall mit Legionellen zu überprüfen. In den vergangenen Jahren, so berichtet die Verwaltung in ihrer Sitzungsvorlage, sei der Altbautrakt des Umkleidegebäudes „immer wieder auffällig gewesen“. Vor zwei Jahren habe man bereits eine thermische Desinfektion durchführen müssen, um den Legionellen-Befall zu eliminieren.

Die Heizungsanlage werde seit der Notmaßnahme zur Stabilisierung dieser Situation „sehr unwirtschaftlich“ betrieben. Was das genau bedeutet, erklärt die Verwaltung so: „Das Wasser wird deutlich weiter aufgeheizt, als es grundsätzlich nötig wäre.“

Das Problem sei das Alter der Leitungen der Heizungsanlage. Es seien einige so genannte „Stagnationsleitungen“ verbaut, die keine regelmäßige Durchströmung gewährleisteten und somit immer wieder zu den Problemen mit Legionellen-Befall führen würden. Um es aber vollständig zu lösen, müsse das komplette Leitungssystem erneuert werden. In dem Zuge sei es ratsam, auch das über 40 Jahre alte Gebäude zu sanieren und zu modernisieren.