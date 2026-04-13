Borussia Veen lässt sich in der Schlussphase übertölpeln Gruppe 4: Bezirksligist Borussia Veen kassiert in Twisteden drei Treffer in den Schlussminuten und verliert 2:4. Warum Keeper Janek Keusemann zum zweiten Mal in dieser Saison Rot sieht. von René Putjus · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Borussia Veen hat gegen die DJK Twisteden spät den Sieg verspielt. – Foto: Pascal Derks

Borussia Veen hat in der Bezirksliga im Spiel bei der DJK Twisteden in der Schlussphase drei Punkte aus der Hand gegeben. Die Krähen kassierten da drei Treffer, obendrein flog Schlussmann Janek Keusemann zum zweiten Mal in dieser Saison vom Platz. Veen musste mit einer bitteren 2:4 (1:0)-Niederlage die Heimreise antreten.

Hitzige Stimmung bringt Veen aus dem Tritt Gestern, 15:30 Uhr DJK Twisteden Twisteden Borussia Veen Veen 4 2 Abpfiff

Trainer Alexander Wisniewski war nach der Pleite bedient: „Wir haben uns am Ende von der hitzigen Stimmung des Gegners anstecken lassen und uns nicht mehr aufs Wesentliche konzentriert.“ Er schob noch hinterher, dass seine Mannschaft vor dem Seitenwechsel den zweiten Treffer hätte nachlegen müssen. Jonas Höptner glückte in der dritten Minute ein Kunstschuss, der zum 1:0 führte. Er verwandelte mit seinem linken Fuß eine Ecke direkt. Veen trat in der Folgezeit mit Ruhe am Ball auf und hatte eigentlich alles im Griff. Kurz vor der Pause musste der stark aufspielende Tim Lange verletzt runter.