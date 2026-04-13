Borussia Veen lässt sich in der Schlussphase übertölpeln

Borussia Veen hat in der Bezirksliga im Spiel bei der DJK Twisteden in der Schlussphase drei Punkte aus der Hand gegeben. Die Krähen kassierten da drei Treffer, obendrein flog Schlussmann Janek Keusemann zum zweiten Mal in dieser Saison vom Platz. Veen musste mit einer bitteren 2:4 (1:0)-Niederlage die Heimreise antreten.
Trainer Alexander Wisniewski war nach der Pleite bedient: „Wir haben uns am Ende von der hitzigen Stimmung des Gegners anstecken lassen und uns nicht mehr aufs Wesentliche konzentriert.“ Er schob noch hinterher, dass seine Mannschaft vor dem Seitenwechsel den zweiten Treffer hätte nachlegen müssen.
Jonas Höptner glückte in der dritten Minute ein Kunstschuss, der zum 1:0 führte. Er verwandelte mit seinem linken Fuß eine Ecke direkt. Veen trat in der Folgezeit mit Ruhe am Ball auf und hatte eigentlich alles im Griff. Kurz vor der Pause musste der stark aufspielende Tim Lange verletzt runter.
Die zweite Hälfte war 14 Minuten alt, da glich Malte Iland für die DJK aus. Eine Viertelstunde vor Schluss traf der kurz zuvor eingewechselte Georg Michael Wiedemann zum 2:1. In der 86. Minute begann aus Sicht der Borussia das Unheil. Twisteden kam durch Niklas Heussen zum 2:2. Tom Cappel, der im Sommer zum Oberligisten SV Sonsbeck wechseln wird, gelang das 3:2 (89.)
Cappel war’s auch, der den Elfmeter in der Nachspielzeit herausholte. Keusemann holte ihn von den Beinen und musste mit Rot runter. Den Strafstoß verwandelte Torben Schellenberg.
Es spielten: Keusemann; Klemmer, van Bonn (84. van Treek), Conrad, Münzner (80. D. Höptner), J. Höptner, Gietmann, van den Brock, F. Terlinden, Lange (45. Balonier), Büren (69. Wiedemann).