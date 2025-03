Borussia Veen kassiert höchste Heimschlappe

Thomas Haal hat die höchste Saison-Heimniederlage von Borussia Veen in der Bezirksliga verpasst. Der Trainer der „Krähen“ meldete sich am Sonntagvormittag für die Partie gegen die SF Broekhuysen erkrankt ab. Haal verpasste nichts, was womöglich zu seiner Gesundung beigetragen hätte. Veen unterlag 1:4 (0:1). Und das völlig verdient, zu harmlos agierte der Aufsteiger in der Offensive gegen die Gäste aus Straelen.