Borussia Veen jubelt nach Blitzstart über höchsten Saisonsieg

Auch im Amateurfußball ist es nun mal so, dass Stürmer vor allem an ihren Toren gemessen werden. Das weiß auch Michael George Wiedemann, der seit dieser Saison für den Bezirksligisten Borussia Veen aufläuft. In der vorgezogenen Partie der Krähen beim SV Haldern durfte der Angreifer endlich seinen ersten Saisontreffer bejubeln. „Man hat gemerkt, wie George Michael die Last von den Schultern gefallen ist. Er arbeitet sehr viel für die Mannschaft. Wir sind froh, dass wir ihn haben“, sagte Trainer Alexander Wisniewski nach dem 5:2 (2:1)-Erfolg in Rees.