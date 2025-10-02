Borussia Veen jubelt nach Blitzstart über höchsten Saisonsieg

Auch im Amateurfußball ist es nun mal so, dass Stürmer vor allem an ihren Toren gemessen werden. Das weiß auch Michael George Wiedemann, der seit dieser Saison für den Bezirksligisten Borussia Veen aufläuft. In der vorgezogenen Partie der Krähen beim SV Haldern durfte der Angreifer endlich seinen ersten Saisontreffer bejubeln. „Man hat gemerkt, wie George Michael die Last von den Schultern gefallen ist. Er arbeitet sehr viel für die Mannschaft. Wir sind froh, dass wir ihn haben“, sagte Trainer Alexander Wisniewski nach dem 5:2 (2:1)-Erfolg in Rees.
Die Veener sind nach dem Stolperstart in der Meisterschaft seit vier Partien unbesiegt und haben zehn Punkt geholt. Wiedemann war’s, der beim SV Haldern bereits in der zweiten Minute das erste Tor per Abstauber erzielte. Ein Scorerpunkt bekommt auch Felix Terlinden, dessen Schuss Keeper Nico Hakvoort nicht festhalten konnte. Christian Quernhorst, der auf ungewohnter Position im rechten Mittelfeld auflief, machte mit seinem Treffer in der vierten Minute nach Vorlage von Martin Willemsen den Blitzstart perfekt.
Das 1:2 nach einem Konter durch Veit Boßmann (17.) begünstigte Schlussmann Janek Keusemann durch einen Stellungsfehler. Der Veener Torhüter hielt der Borussia vor der Pause mit einer Glanztat dann aber die knappe Führung fest. Terlinden, der mit Wiedemann die Doppelspitze bildete, erhöhte mit seinem schwachen linken Fuß in der 55. Minute auf 3:1.
Haldern bot den Gästen fortan mehr Räume, die zu weiteren Toren führten. Jan Büren (61./71.) schraubte die Führung auf 5:1 hoch. Das 2:5 durch Philip Adamczyk fiel erst in der Nachspielzeit und änderte nichts daran, dass sich die Veener über den höchsten Saisonsieg freuen durften. Am Freitag, 10. Oktober, 19.30 Uhr, spielt die Borussia bei Viktoria Goch II um die nächsten Punkte.