Borussia Veen ist wieder extrem torhungrig

Es war ein munteres Scheibenschießen auf dem Platz in Nieukerk. Es gab drei Doppelpacker auf Gästeseite. Jonas van den Brock, George Michael Wiedemann sowie Tim Lange trafen jeweils zweimal. Zudem freuten sich Marc Balonier, Jan Büren und Ken Klemmer über ein persönliches Erfolgserlebnis. Balonier, Lange und van Huet gehören zu den Spielern, die noch nicht wissen, ob sie auch in der nächsten Saison das Borussia-Trikot tragen wollen. „Mit ihnen wird in den nächsten Wochen nochmals gesprochen“, so Klemmer, Kapitän der ersten Mannschaft und Fußball-Obmann.

Beim 13:3 gab’s noch einen weiteren Veener Torschützen. Nach einem Missverständnis mit Schlussmann Matthias Huxhagen landete der Ball von der Brust von Hendrik Terlinden zum 3:8 in den eigenen Maschen.

Die Borussia spielt am kommenden Sonntag auswärts erstmals in 2026 um Punkte. Gegner ist am 1. Februar, 15 Uhr, der TSV Weeze. Der Aufsteiger steht auf dem vorletzten Tabellenplatz.

