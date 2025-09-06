Borussia Veen hofft auf den ersten Sieg. – Foto: Pascal Derks

Borussia Veen ist sieglos, aber nicht mutlos Beim Bezirksligisten läuft’s noch nicht rund. Das sind die Gründe für den Stolperstart. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 Veen Hamminkeln

Den Start in die neue Bezirksliga-Saison haben sich die Fußballer von Borussia Veen etwas anders vorgestellt. Vor dem vierten Spieltag hat die Mannschaft um Kapitän Ken Klemmer erst zwei Punkte geholt und zwei Tore erzielt – ein Treffer geht auf das Konto von Keeper Janek Keusemann. Es läuft also noch nicht rund bei den Krähen. Zum gleichen Zeitpunkt der vergangenen Spielzeit hatten die Veener schon sieben Zähler eingesammelt. Warum vor der Partie am Sonntagnachmittag beim Aufsteiger Hamminkelner SV bei der Borussia niemand in Panik verfällt.

Morgen, 15:00 Uhr Hamminkelner SV Hamminkeln Borussia Veen Veen 15:00 live PUSH „Wir haben eingeplant, dass der Saisonstart etwas holprig laufen könnte“, sagt Klemmer. „Bei sieben Neuzugängen und einem neuen Trainergespann, das neue Ideen hat, muss man sich eben erst noch finden.“ Zudem sei es ja nicht so, meint der Spielführer, dass Veen in den bisherigen Partien wesentlich schlechter gewesen sei als die Gegner. „Wir sind durchaus konkurrenzfähig.“

Was aber ausgefallen ist: Im letzten Drittel trifft das Team zu oft die falschen Entscheidungen, was sich auch an der Anzahl der erspielten Torchancen ablesen lässt. „Man muss aber dazu sagen, dass uns bislang auch das Spielglück gefehlt hat. Das hatten wir zu Beginn der vergangenen Saison“, erläutert Klemmer. Feinabstimmung muss besser werden