Borussia Veen ist sieglos, aber nicht mutlos

Den Start in die neue Bezirksliga-Saison haben sich die Fußballer von Borussia Veen etwas anders vorgestellt. Vor dem vierten Spieltag hat die Mannschaft um Kapitän Ken Klemmer erst zwei Punkte geholt und zwei Tore erzielt – ein Treffer geht auf das Konto von Keeper Janek Keusemann. Es läuft also noch nicht rund bei den Krähen. Zum gleichen Zeitpunkt der vergangenen Spielzeit hatten die Veener schon sieben Zähler eingesammelt. Warum vor der Partie am Sonntagnachmittag beim Aufsteiger Hamminkelner SV bei der Borussia niemand in Panik verfällt.
„Wir haben eingeplant, dass der Saisonstart etwas holprig laufen könnte“, sagt Klemmer. „Bei sieben Neuzugängen und einem neuen Trainergespann, das neue Ideen hat, muss man sich eben erst noch finden.“ Zudem sei es ja nicht so, meint der Spielführer, dass Veen in den bisherigen Partien wesentlich schlechter gewesen sei als die Gegner. „Wir sind durchaus konkurrenzfähig.“
Was aber ausgefallen ist: Im letzten Drittel trifft das Team zu oft die falschen Entscheidungen, was sich auch an der Anzahl der erspielten Torchancen ablesen lässt. „Man muss aber dazu sagen, dass uns bislang auch das Spielglück gefehlt hat. Das hatten wir zu Beginn der vergangenen Saison“, erläutert Klemmer.
Ein Schwerpunkt in den Trainingseinheiten ist die Feinabstimmung; die Veener wollen zudem gegen den Ball aktiver sein. Ein Vorteil beim Findungsprozess: Das neue Trainergespann Alexander Wisniewski und Lukas Höptner kann bis auf den Langzeitverletzten Michael Keisers mit dem gesamten Kader arbeiten. Der Stürmer bereitet sich nach seinem im Februar erlittenen Kreuzbandriss beim Physiotherapeuten auf sein Comeback vor. Keisers möchte in der Wintervorbereitung wieder am Mannschaftstraining teilnehmen.
Felix Terlinden, der Goalgetter der vergangenen Jahre, zwickt’s weiter im Rücken, weshalb er beim 0:0 in Kevelaer fehlte und beim 1:2 gegen den VfL Rhede von der Bank kam. Für die Partie in Hamminkeln steht ein Fragezeichen hinter Leon van Bonn (Oberschenkel-Verletzung). Jakob Münzner sowie Jonas van den Brock fehlen (beide im Urlaub).
Das Spiel in Hamminkeln beginnt nicht, wie zunächst festgelegt, um 15.30 Uhr, sondern schon um 15 Uhr.