Borussia Veen ist fast am Ziel angekommen

Borussia Veen hat dafür gesorgt, dass der FC Neukirchen-Vluyn sich endgültig die Meisterschaft abschminken kann. Nach der 2:4 (2:2)-Pleite ist der Abstand auf Spitzenreiter Viktoria Goch auf zwölf Punkte angewachsen. Die Veener hingegen sind auf dem besten Weg, den Klassenerhalt klarzumachen. 40 Punkte sind für Trainer Thomas Haal, der am Saisonende im Krähendorf aufhört, die magische Marke, die ihn ruhiger werden lassen würde. Die Borussia steht jetzt bei 38 Zählern.

Mann der ersten Hälfte aus Gästesicht war Simon Staymann, der nicht wie gewohnt in der Viererkette, sondern im Sturm spielte. Der 22-Jährige bereitete das 1:0 durch Marc Balonier vor (12.) und erzielte das 2:2 selbst (43.). Weil Marius Gietmann angeschlagen zur Pause raus musste, zog ihn Haal wieder zurück. „Simon hat das schon klasse gemacht“, sagte der Coach. Zumal Staymann auch noch elfmeterreif gelegt worden, die Pfeife von Schiri Moritz Weber jedoch zum Unverständnis des Aufsteigers stumm geblieben war.

So., 06.04.2025, 15:30 Uhr

Diskutabler Strafstoß

Neukirchen-Vluyn traf durch Astrit Krasniqi (23.) sowie Ajdin Mehinovic per Foulelfmeter (38.). „Der Strafstoß war ein Witz“, so Haal. „Übeltäter“ Hendrik Terlinden war wie sein Coach überrascht, dass Weber in dieser Szene auf den Punkt zeigte.