Borussia Veen hat noch ein Ziel vor Augen

Venn will die Saison positiv beenden – Foto: Pascal Derks

Seit fünf Partien wartet Borussia Veen in der Bezirksliga auf ein Erfolgserlebnis. Am finalen Spieltag am Sonntag vor heimischer Kulisse soll der 13. Saison-Sieg her. Da kommt die SGE Bedburg-Hau gerade recht. Der Gegner hat zwar sportlich die Klasse gehalten, steigt aber freiwillig ab und macht in der nächsten Spielzeit in der Kreisliga B weiter.

Und dann gibt’s da ja noch eine Vorgabe, die Trainer Alexander Wisniewski schon vor Wochen formuliert hatte: „Wir wollen mehr Punkte holen als in der Vorsaison.“ Und dafür muss ein Dreier her. Tim Lange wird nach der Partie, die um 13 Uhr beginnt, als einziger Kicker offiziell verabschiedet. Der Offensivspieler kehrt nach einer Saison zum SV Menzelen zurück.

Kimbakidila spielt weiter in Xanten

Beim TuS Xanten hat sich vor der Begegnung beim Angstgegner DJK Twisteden eine weitere wichtige Personalie geklärt. So wird auch Christopher Kimbakidila, mit zehn Treffern zweitbester Torschütze der Fürstenberg-Fußballer, bleiben. Dagegen hat Zerdest Özdemir keine Zukunft mehr in Xanten. Das Spiel in Kevelaer beginnt um 15.30 Uhr.