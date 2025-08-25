Für Borussia Veen gab es keine Punkte. – Foto: Pascal Derks

Borussia Veen fehlt in Kevelaer das Abschlussglück Bezirksliga, Gruppe 4: Leon van Bonn verletzt sich beim 0:0.

Es war durchaus mehr drin für die Bezirksliga-Fußballer von Borussia Veen im ersten Auswärtsauftritt der neuen Saison. Da aber in der Partie beim Kevelaerer SV keine Tore fielen, musste sich die Mannschaft von Alexander Wisniewski und Lukas Höptner nach dem 1:1 gegen den TSV Weeze mit der zweiten Punkteteilung zufriedengeben. Immerhin stimmte diesmal die Einstellung, allerdings fehlte das Glück im Abschluss.

Veen auf vier Positionen verändert Fr., 22.08.2025, 20:00 Uhr Kevelaerer SV Kevelaer Borussia Veen Veen 0 0 Vier Änderungen gab’s in der Veener Startelf. Michael George Wiedemann nahm die Position vom angeschlagenen Felix Terlinden ein und bildete im 4-1-4-1-System die einzige Spitze. Kapitän Ken Klemmer spielte in der Viererkette für Julian Schmelzer. Zudem standen Tim Lange (für Christian Quernhorst) sowie Marc Balonier (für Jonas van den Brock) in der Anfangsformation.