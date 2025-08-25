Borussia Veen fehlt in Kevelaer das Abschlussglück

Es war durchaus mehr drin für die Bezirksliga-Fußballer von Borussia Veen im ersten Auswärtsauftritt der neuen Saison. Da aber in der Partie beim Kevelaerer SV keine Tore fielen, musste sich die Mannschaft von Alexander Wisniewski und Lukas Höptner nach dem 1:1 gegen den TSV Weeze mit der zweiten Punkteteilung zufriedengeben. Immerhin stimmte diesmal die Einstellung, allerdings fehlte das Glück im Abschluss.
Vier Änderungen gab’s in der Veener Startelf. Michael George Wiedemann nahm die Position vom angeschlagenen Felix Terlinden ein und bildete im 4-1-4-1-System die einzige Spitze. Kapitän Ken Klemmer spielte in der Viererkette für Julian Schmelzer. Zudem standen Tim Lange (für Christian Quernhorst) sowie Marc Balonier (für Jonas van den Brock) in der Anfangsformation.
Die Gäste kamen zu vielen Flanken. Richtig gefährliche Chancen waren aber Mangelware. Wiedemann mühte sich redlich und bekam auch ein Lob von Wisniewski. Leon van Bonn zog sich in der Schlussphase bei einem Spurt eine Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel zu. „Es war eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Weeze-Spiel zu erkennen, gegen den VfL Rhede müssen wir uns das Abschlussglück erarbeiten“, sagte Wisniewski, der den zweiten Heimauftritt der Veener verpasst. Der Coach weilt im Urlaub. Die Borussia empfängt die Rheder bereits am Freitag, 29. August, um 20 Uhr.