Borussia Veen fängt sich zu viele Gegentore

Borussia Veen muss beim SV Rindern ran. – Foto: Pascal Derks

Schon 13 Gegentreffer hat sich Borussia Veen in den vier Rückrunden-Partien der Bezirksliga eingefangen. In der Gruppe 4 kassierte nur die SGE Bedburg-Hau seit dem Restart mehr Tore (14). Eine Statistik, die zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht viel Aussagekraft haben mag, die aber das Veener Trainerduo Alexander Wisniewski und Lukas Höptner hellhörig macht.

Vor allem der letzte Auftritt gegen den Hamminkelner SV (4:5) stimmte sie nachdenklich. Kapitän Ken Klemmer sprach anschließend von „einem Harakiri-Spiel“. Am Freitagabend, 20 Uhr, beim Tabellenfünften SV Rindern darf sich die Borussia nicht so viele Aussetzer leisten.

Drei Spieler fallen sicher aus

„Wir haben beim Dienstag-Training sehr viel am Defensivverhalten gearbeitet“, sagt Wisniewski. Beim Torspektakel gegen den HSV stimmten in der ersten halben Stunde die Abstände zwischen den Ketten nicht. Die Gäste nutzten den Platz und lagen mit 3:0 in Führung. Immerhin hatte die Borussia später viele gute Phasen und sicherte sich noch den ersten Sieg in 2026.