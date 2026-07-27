Borussia Veen düpiert einen Landesligisten

Borussia Veen präsentiert sich in der Vorbereitung weiterhin in starker Verfassung. Obwohl der Bezirksligist am Wochenende ein intensives, internes Trainingslager absolvierte und die Beine entsprechend schwer waren, setzte sich die Mannschaft von Trainer Alexander Wisniewski am Sonntag mit 3:1 (0:0) gegen den Landesligisten Viktoria Goch durch. Jan Büren verschoss im ersten Durchgang noch einen Foulelfmeter. Nach dem Seitenwechsel belohnten sich die Veener dann doch für ihren engagierten Auftritt.
Hendrik Terlinden brachte den Bezirksligisten in der 72. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß aus rund 30 Metern in Führung. Dem Gocher Torhüter rutschte der Ball dabei durch die Beine. Jacob Falkhofen traf im Gegenzug für das Team von Ex-MSV-Profi Kevin Wolze zum 1:1. (73.).
Veens Neuzugang Arne Quernhorst, der erst im Sommer aus der zweiten Mannschaft der Gocher zu den „Krähen“ gewechselt war, erzielte ebenfalls nur eine Minute später das 2:1 und jagte den Ball aus kurzer Distanz unter die Latte (74.). Den Schlusspunkt setzte Marius Gietmann, der in der 77. Minute eiskalt blieb und den 3:1-Endstand markierte.
Trainer Alexander Wisniewski zeigte sich trotz der hohen Belastung der vergangenen Tage sehr zufrieden. „Wir haben viele Körner im Geschwindigkeits- und Ausdauerbereich gelassen. Dafür haben die Jungs das richtig gut gemacht“, lobte der Coach. Mit dem bisherigen Verlauf der Sommervorbereitung ist der Trainer ebenfalls einverstanden. „Wir sind jetzt in der vierten Woche und genau da, wo wir uns vorgestellt haben.“
Bisher lag der Schwerpunkt bewusst auf den konditionellen Grundlagen, nun gilt es, Taktik und Kondition miteinander zu kombinieren. Auch die Integration der zahlreichen Neuzugänge verlaufe bislang reibungslos. „Das ist alles sehr homogen", so der Coach. Am Dienstag treffen die Gelb-Schwarzen auf den benachbarten SV Menzelen – für Wisniewski ist es das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub.