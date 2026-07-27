Borussia Veen düpiert einen Landesligisten

Veens Neuzugang Arne Quernhorst, der erst im Sommer aus der zweiten Mannschaft der Gocher zu den „Krähen“ gewechselt war, erzielte ebenfalls nur eine Minute später das 2:1 und jagte den Ball aus kurzer Distanz unter die Latte (74.). Den Schlusspunkt setzte Marius Gietmann, der in der 77. Minute eiskalt blieb und den 3:1-Endstand markierte.

Trainer Alexander Wisniewski zeigte sich trotz der hohen Belastung der vergangenen Tage sehr zufrieden. „Wir haben viele Körner im Geschwindigkeits- und Ausdauerbereich gelassen. Dafür haben die Jungs das richtig gut gemacht“, lobte der Coach. Mit dem bisherigen Verlauf der Sommervorbereitung ist der Trainer ebenfalls einverstanden. „Wir sind jetzt in der vierten Woche und genau da, wo wir uns vorgestellt haben.“

Am Dienstag Test gegen den SV Menzelen