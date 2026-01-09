Borussia Veen bindet weitere Stammspieler

Alexander Wisniewski fand den Ort zum Vorbereitungsstart „nostalgisch“. Er und sein Trainerkollege Lukas Höptner baten die Mannschaft des Bezirksligisten Borussia Veen am Sonntag nicht wie geplant auf dem Kunstrasen der Sportanlage am Halfmannsweg zur ersten Einheit im neuen Jahr, sondern wegen des Winterwetters wurde in die Turnhalle im Dorf gekickt. Ohne Neuzugang wird’s in die Rückrunde gehen.
Die Veener hätten gerne Keeper Maximilian Hasshoff in der Winterpause verpflichtet. Der 19-Jährige absolvierte ein Probetraining bei der Borussia, entschied sich aber, vom GSV Moers zum 1. FC Hirschkamp zu wechseln. Derweil sind die Personalplanungen für die neue Spielzeit weit fortgeschritten. Jetzt haben weitere Leistungsträger ihr Zusagen gegeben.
So bleibt Kapitän Ken Klemmer, gleichzeitig Fußball-Obmann, über den Sommer hinaus bei den „Krähen“. Mit Hendrik Terlinden will neben Jan Büren auch der zweite Stellvertreter von Klemmer mindestens bis Mitte 2027 für die Borussia spielen. Zudem haben am Wochenende noch David Höptner sowie Leon van Bonn verlängert. Somit sind’s nunmehr 17 Spieler aus dem aktuellen Kader, mit denen das Trainerduo planen kann.
Alexander Wisniewski sowie Lukas Höptner hatten schon Anfang Dezember bekanntgegeben, als Duo in der nächsten Saison weitermachen zu wollen. Die Trainer teilen sich die Aufgaben seit dieser Spielzeit in Veen auf. „Es macht uns beiden viel Spaß, mit der Mannschaft zusammenzuarbeiten. In ihr steckt noch eine Menge Potenzial“, sagt Wisniewski.
Zu den Zielen für die Rückserie meint Höptner: „Wir wollen besser aus der Pause kommen als im Sommer und mehr Konstanz auf den Platz bekommen.“ Wisniewski ergänzt: „Die Jungs sollen von Anfang an mit dem Kopf da sein und nicht die ersten 15 Minuten verpennen.“ Auch in der Schlussviertelstunde gelte es, bis zum Abpfiff hellwach zu sein. Vorrangiges Ziel sei weiterhin der Klassenerhalt. Der Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz beträgt acht Punkte.
Bis auf Michael Keisers sind alle Spieler im Training. Wann der 27-Jährige, der sich im Februar 2025 einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, sein Comeback auf dem Fußballplatz geben kann, steht weiter nicht fest. Mitte Januar hat er den nächsten Arzttermin.
Diese 17 Spieler werden auch in der Saison 2026/27 das Veener Trikot tragen: Janek Keusemann, Matthias Huxhagen, Martin Willemsen, Leon van Bonn, Hendrik Terlinden, Julian Schmelzer, Jakob Münzner, Noah Langert, Ken Klemmer, Tom Conrad, Jonas van den Brock, Jonas Höptner, David Höptner, Marius Gietmann, Jan Büren, Linus van Treek, George Michael Wiedemann.
Sofern das Wetter mitspielt, steht am kommenden Sonntag, 15 Uhr, das erste Testspiel an. Gegner ist der Tabellenvorletzte der Oberliga, der 1. FC Kleve.
