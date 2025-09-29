Borussia Veen bezahlt 1:0-Sieg teuer

Die Bezirksliga-Fußballer von Borussia Veen haben den zweiten Saisonsieg gegen BW Dingden II teuer bezahlt. Die ohnehin schon personell gebeutelten Krähen werden jetzt auch noch länger auf Julian Schmelzer verzichten müssen. Der 23-jährige Mittelfeldakteur musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Das Spiel war in der zweiten Hälfte rund sieben Minuten unterbrochen. Der 1:0 (0:0)-Heimerfolg rückte in den Hintergrund.

Es lief die 69. Minute, als sich Schmelzer bei einem Zweikampf an der Schulter verletzte. Der Schiri unterbrach die Partie, und der Rettungswagen wurde gerufen. Mit Verdacht auf eine ausgekugelte Schulter ging’s für den Veener ins Krankenhaus. Zu dem Zeitpunkt führten die Hausherren schon 1:0.

Kurz nach der Pause brachte der angeschlagene Jan Büren eine Flanke auf den ebenfalls angeschlagenen Felix Terlinden, der per Flugkopfball das Leder im Tornetz unterbrachte (47.). „Wir hatten schon die klareren Chancen. Wir müssen immer noch sehr viel Aufwand betreiben, um zum Torerfolg zu kommen. Das Verletzungspech reißt einfach nicht ab“, sagte Trainer Alexander Wisniewski. So wird unter anderem Routinier Hendrik Terlinden wegen einer Sprunggelenkverletzung länger aussetzen.

Für die Borussia geht’s schon am Mittwoch, 20 Uhr, weiter. Dann steht die Partie beim Drittletzten SV Haldern an.