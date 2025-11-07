Borussia Veen betritt in Isselburg Neuland

in Drittel der Saison in der Bezirksliga ist vorbei. Die Zwischenbilanz von Borussia Veen vor der Partie in Isselburg beim nächsten Aufsteiger ist äußerst ausgeglichen. Vier Siege, vier Remis, vier Niederlagen, 19:19 Tore, Tabellenplatz elf. Mit den 16 Punkten kann Trainer Alexander Wisniewski Anfang November leben, allerdings moniert er, dass seinem Team noch die Konstanz fehle. „Die müssen wir noch reinbekommen. Unser großes Ziel ist der Klassenerhalt. Und da sind wir auf einem guten Weg.“
Am Sonntag betreten Wisniewski und seine Mannschaft „völliges Neuland“. „Keiner meiner Jungs hat jemals bei Westfalia Anholt gespielt. Auch ich bin bislang nur an dem Platz vorbeigefahren.“ Anstoß auf Rasen ist um 15 Uhr, der Neuling hat zehn der zwölf Punkte auf heimischer Anlage geholt.
Christian Quernhorst, der beim achtbaren 0:0 der Krähen gegen die SF Broekhuysen nach einem Kopftreffer vorzeitig runtermusste, meldet sich einsatzbereit. Womöglich rutscht Jan Büren aus der ersten Elf. Er verpasste wegen einer Erkältung beide Trainingseinheiten in dieser Woche.