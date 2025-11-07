Borussia Veen betritt in Isselburg Neuland

in Drittel der Saison in der Bezirksliga ist vorbei. Die Zwischenbilanz von Borussia Veen vor der Partie in Isselburg beim nächsten Aufsteiger ist äußerst ausgeglichen. Vier Siege, vier Remis, vier Niederlagen, 19:19 Tore, Tabellenplatz elf. Mit den 16 Punkten kann Trainer Alexander Wisniewski Anfang November leben, allerdings moniert er, dass seinem Team noch die Konstanz fehle. „Die müssen wir noch reinbekommen. Unser großes Ziel ist der Klassenerhalt. Und da sind wir auf einem guten Weg.“