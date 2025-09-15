Borussia Veen bejubelt ersten Saison-Dreier

Im fünften Anlauf hat’s am Sonntag auf heimischem Platz geklappt mit dem ersten Saisonsieg für Borussia Veen. Die Krähen bezwangen den SV Rindern am fünften Spieltag 2:1 (0:0). Trainer Alexander Wisniewski war die Erleichterung nach dem Schlusspfiff anzusehen: „Wichtig war, dass die Jungs in der Anfangsviertelstunde endlich wach waren. Wir haben die Herangehensweise etwas verändert.“

Die spielfreudigen Veener legten die Angriffslinie zurück, standen kompakter und warteten auf die Fehler des Gegners. Leon van Bonn kehrte nach überstandener Muskelverletzung als Innenverteidiger in die Startformation zurück. Das 1:0 für die Veener fiel nach einer Ecke, die Jan Büren reinbrachte (52.). Philipp van Huet hielt den Kopf im richtigen Moment hin.

Auch das 2:0 bereitete Büren vor. Seinen Querpass in der 78. Minute verwertete der eingewechselte Jonas van den Brock. Nach dem Anschlusstreffer von Mika Winkler (83.) wurde es hektischer, aber am Spielstand änderte sich nichts mehr.

Es spielten: Keusemann; Münzner (70. Lange), Klemmer, H. Terlinden, van Bonn, Höptner, van Huet, Gietmann (83. Conrad), Balonier (67. van Treek), Büren (83. Schmelzer), F. Terlinden (70. van den Brock).