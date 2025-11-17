Borussia Veen hat gleich mit 5:1 gewonnen. – Foto: Pascal Derks

Borussia Veen: Bei Tim Lange platzt der Knoten Borussia Veen beendet die Durststrecke in der Fußball-Bezirksliga mit einem 5:0-Erfolg über Friedsrichsfeld 08/29. Tim Lange und Marius Gietmann treffen erstmals in dieser Saison. Auch Jonas van den Brock erwischt einen Sahnetag.

Die Bezirksliga-Fußballer von Borussia Veen haben sich in der Heimpartie gegen Friedrichsfeld 08/29 den Frust von der Seele geschossen. Nach fünf sieglosen Pflichtspielen beeindruckten die Krähen mit einem 5:1 (3:0)-Erfolg. Tim Lange und Marius Gietmann erzielten jeweils ihren ersten Saisontreffer.

Führung für Veen nach vier Minuten Gestern, 14:30 Uhr Borussia Veen Veen SV 08/29 Friedrichsfeld SV Friedrich 5 1 Abpfiff Jan Büren hatte es eilig mit dem ersten Tor. Die Partie war gerade vier Minuten alt, da gelang dem 25-Jährigen auf Zuspiel von Jonas van den Brock das 1:0. Gietmann baute die Führung aus (22.). Die Vorarbeit leistete Martin Willemsen, der als Linksverteidiger in die Startelf rückte. Mit einem sehenswerten Treffer in den rechten Giebel gelang van den Brock das 3:0 (39.).

Nach der Pause schlägt Tim Lange zu Nach der Pause hatte Lange seinen großen Auftritt. Der Sommer-Zugang, der vom A-Ligisten SV Menzelen kam, traf im Eins-gegen-eins mit dem schwächeren linken Fuß zum 4:0 (48.). „Die Mannschaft, wir Trainer und unsere Anhänger haben sich riesig für Tim gefreut. Er hatte in den letzten Spielen viel fürs Kollektiv gearbeitet, aber Pech beim Torabschluss“, sagte Coach Alexander Wisniewski. Das 5:0 bereitete erneut van den Brock vor. Felix Terlinden netzte in der 57. Minute. Das 1:5 durch Gianluca Buhlmann fiel erst in der 90. Minute.