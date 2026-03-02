Borussia Veen beendet mit Torspektakel Punkteflaute Bezirksliga, Gruppe 4: Die Krähen von Borussia Veen holen gegen den Hamminkelner SV 0:3-Rückstand auf und gewinnen 5:4. von RP / Andre Egink · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Borussia Veen gewinnt nach einer Aufholjagd gegen den Hamminkelner SV – Foto: Pascal Derks

Nach drei Niederlagen in der Bezirksliga, Gruppe 4 schaffte Borussia Veen endlich den ersten Dreier nach dem Restart. Mit einem turbulenten 5:4 (2:3)-Sieg bezwangen die Krähen den Hamminkelner SV. Dabei sah’s zunächst gar nicht gut aus für die Hausherren.

Nach 33 Minuten lag der Gastgeber durch die Tore von Gianluca Klein (17.), Tom Wirtz (32.) und Felix Becker (33.) bereits mit 0:3 hinten. Aber die Veener zeigten Moral und kämpften sich noch vor der Pause mit einem Doppelschlag durch Tim Lange (41.) und George Michael Wiedemann (45.+1) zurück in die Partie.

Auch den nächsten Nackenschlag nach dem Seitenwechsel steckten die Veener gut weg. Nach dem 4:2 des HSV durch Yannick Weidemann (48.) spielten die Borussen zielstrebig nach vorne und konnten das Spiel noch zu ihren Gunsten durch die Treffer von Jan Büren (61.), Jonas van den Brock (68.) sowie Tim Lange (80.) drehen.