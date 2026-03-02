Borussia Veen beendet mit Torspektakel Punkteflaute

Nach drei Niederlagen in der Bezirksliga, Gruppe 4 schaffte Borussia Veen endlich den ersten Dreier nach dem Restart. Mit einem turbulenten 5:4 (2:3)-Sieg bezwangen die Krähen den Hamminkelner SV. Dabei sah’s zunächst gar nicht gut aus für die Hausherren.
Nach 33 Minuten lag der Gastgeber durch die Tore von Gianluca Klein (17.), Tom Wirtz (32.) und Felix Becker (33.) bereits mit 0:3 hinten. Aber die Veener zeigten Moral und kämpften sich noch vor der Pause mit einem Doppelschlag durch Tim Lange (41.) und George Michael Wiedemann (45.+1) zurück in die Partie.
Auch den nächsten Nackenschlag nach dem Seitenwechsel steckten die Veener gut weg. Nach dem 4:2 des HSV durch Yannick Weidemann (48.) spielten die Borussen zielstrebig nach vorne und konnten das Spiel noch zu ihren Gunsten durch die Treffer von Jan Büren (61.), Jonas van den Brock (68.) sowie Tim Lange (80.) drehen.
Alexander Wiesnewski war mächtig stolz auf seine Mannschaft. „Nach drei Niederlagen und einer verschlafenen ersten halben Stunde haben die Jungs die erhoffte Reaktion gezeigt. Auf den Sieg und die Art und Weise, wie wir nach dem 1:3 gespielt haben, können wir aufbauen“, meinte der Coach, der vor allem im kämpferischen Bereich eine Steigerung sah. „Wir haben mehr an den Sieg geglaubt und gerade nach dem Seitenwechsel die wichtigen Zweikämpfte gewonnen.“
Borussen-Keeper Matthias Huxhagen hielt den Sieg noch mit einer Glanzparade gegen Linus Kammeier fest (77.). In der Nachspielzeit verfehlte Leon Bender das Tor um Haaresbreite. Am Ende sicherten sich die Veener einen wichtigen Dreier und schoben sich in der Tabelle auf Rang sieben und somit an Hamminkeln vorbei. Bereits am kommenden Freitag um 20 Uhr spielen die Krähen beim SV Rindern.