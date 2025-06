Borussia Veen angelt sich einen Allrounder

Am Tag vor dem letzten Saisonspiel als Trainer des Bezirksligisten Borussia Veen bekam Thomas Haal einen Fußball mit Spieler-Unterschriften sowie einen Bierkrug durch den Vorstand überreicht. In der Partie bei der SGE Bedburg-Hau gab’s dann keine weiteren Geschenke mehr in Form von Punkten. Haal verabschiedete sich mit einer krachenden 0:6-Pleite nach dreieinhalb Jahren als Coach der Veener, die nach dem Schlusspfiff einen weiteren Zugang bekanntgaben.