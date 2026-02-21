Borussia Veen: „Absoluter Wahnsinn, was in der Liga abgeht“

Veen und Wisniewski wollen den Fehlstart vermeiden. – Foto: Spielerprofil

Bezirksligist Borussia Veen möchte den perfekten Fehlstart ins neue Fußballjahr unbedingt vermeiden. Die beiden Partien vor der Karnevalspause gingen verloren, am Sonntag wartet Tabellenführer VfL Rhede auf die Krähen (Anstoß: 15 Uhr). „Es ist der absolute Wahnsinn, was in der Liga abgeht“, sagt Trainer Alexander Wisniewski vor der schweren Auswärtsaufgabe. Er zielt mit der Aussage auf die überraschenden letzten Ergebnisse und den Abstiegskampf ab. So liegen zwischen dem Tabellensechsten SF Lowick und dem Drittletzten TuS Xanten nur sieben Punkte.

In jedem Spiel ans Maximum gehen

Veen ist Siebter und muss den Blick nach unten richten. „In der Gruppe 4 kann jeder jeden schlagen. Es kommt oft auf die letzten Prozente an, die eine Mannschaft aus sich rausholen kann“, so Wisniewski und spricht seiner Elf Mut zu. Denn Rhede kam am vergangenen Spieltag bei Schlusslicht SV Haldern nicht über ein 2:2 hinaus. „Da hat uns der Tabellenletzte gezeigt, wie’s geht.“ Gespielt wird am Sonntag auf Kunstrasen. Janek Keusemann ist gesperrt, Tom Conrad privat verhindert. Felix Terlinden und George Michael Wiedermann sind fraglich. Leon van Bonn ist wieder voll einsatzbereit, Marius Gietmann ins Training zurückgekehrt.

Morgen, 15:00 Uhr VfL Rhede VfL Rhede Borussia Veen Veen 15:00 PUSH

Zeitgleich mit den Veenern auf dem Feld wollen die Xantener mit einem Dreier gegen Westfalia Anholt den direkten Abstiegsrang wieder verlassen. Der Neuling aus Isselburg hat bislang einen Zähler mehr auf die Habenseite gebracht. Das größte Problem des TuS ist die schwache Chancenverwertung (erst 21 Tore).

Kein Team in der Gruppe 4 hat weniger Treffer erzielt als die Mannschaft von Mirco Dietrich. „Bis etwa 20 Meter vor dem Tor sieht’s ganz gut aus, dann gehen uns die Ideen aus“, sagt der Trainer, der „eine bessere Kommunikation auf dem Platz“ fordert. Marvin Braun sowie Emircan Boran sind noch gesperrt. Mats Wardemann zwickte der Oberschenkel. Wito Wojciechowski ist mittlerweile erfolgreich operiert worden. Der Defensivakteur hatte sich im Training den Mittelfuß gebrochen. Dietrich geht davon aus, dass Wojciechowski Mitte März mit dem Aufbautraining beginnen kann.