Borussia Veen: 13 Spieler sagen für nächste Saison zu

Beim Bezirksligisten Borussia Veen ist die Kaderplanung für die neue Saison in vollem Gange. Kurz vor der Winterpause liegen 13 festen Zusagen vor. Bei drei Spielern steht der Abschied im nächsten Sommer fest. Mit 20 Spielern hat die sportliche Leitung in der vergangenen Woche gesprochen. Simon Staymann und Noah Hanke (beide Studium) sind in der nächsten Spielzeit nicht mehr dabei. Tim Pastoors wird sich der zweiten Veener Mannschaft anschließen.

Bleiben wird Stammtorhüter Janek Keusemann. Auch sein Ersatzmann Matthias Huxhagen sagte vorzeitig zu. Neben Vize-Kapitän Jan Büren können die Trainer Alexander Wisniewski/Lukas Höptner weiter mit Marius Gietmann, Martin Willemsen, Tom Conrad, Jonas van den Brock, George Michael Wiedemann, Noah Langert, Jonas Höptner, Jakob Münzner, Julian Schmelzer und Linus van Treek planen. Vier Spieler haben um Bedenkzeit gegeben. Mit Goalgetter Felix Terlinden wurde noch nicht gesprochen. Kapitän Ken Klemmer, gleichzeitig Fußball-Obmann, hat sich noch nicht entschieden, ob er auch in der nächsten Saison das Borussia-Trikot tragen wird. Es sind gesundheitliche Gründe, die ihn womöglich nach dieser Rückrunde kürzertreten lassen.

Die Borussia-Fußballer, die als Tabellenfünfter ins neue Jahr gehen, kehren am 4. Januar auf den Trainingsplatz zurück. Die erste Vorbereitungspartie steht am Sonntag, 11. Januar, an. Dann ist die Oberliga-Truppe vom 1. FC Kleve zu Gast in Veen. Am Punkte wird dann wieder am 1. Februar gespielt. Gegner ist ab 15 Uhr auswärts der TSV Weeze.