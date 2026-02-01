Borussia unterliegt Spitzenreiter Fortuna Köln knapp

Fortuna Köln ist der Favoritenrolle am Samstag gerecht geworden: Der Tabellenführer der Regionalliga West gewann das Heimspiel gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach mit 2:1. Alle Tore der Partie fielen in den ersten 18 Minuten, Mittelfeldspieler Nico Vidic erzielte den einzigen Treffer für das Team von Oliver Kirch.
Die Anfangsphase resümierte Borussias Trainer nach seinem zweiten Regionalliga-Spiel folgendermaßen: „In der ersten Viertelstunde haben wir uns sehr schwer getan, überhaupt Tiefe zu finden im Spiel. Fortuna hatte Lust am hohen Pressing und wir konnten uns nicht befreien“, sagte Kirch. Seymour Fünger sorgte in der sechsten Minute per Kopf für die Führung der Kölner. Torwart Tiago Pereira Cardoso wollte den scharf getretenen Eckball auf Höhe des zweiten Pfostens wegfausten, sprang aber am Ball vorbei. Nico Thier traf wenig später per Abstauber zum 2:0 (16. Minute), nachdem Pereira Cardoso einen Kopfball genau vor die Füße des Gegners abgewehrt hatte.
Mittelfeldspieler Nico Vidic gelang zwei Minuten danach der Anschlusstreffer. Nach der Gelb-Roten-Karte gegen Joshua Uwakhonye wurde die ohnehin schwere Ausgangssituation beim Tabellenführer zur Mammut-Aufgabe für die Borussen. Der Schiedsrichter wertete ein harmloses Einsteigen Uwakhonyes an der Außenlinie als Foul und schickte den Verteidiger nach einer halben Stunde in die Kabine. „Die Gelb-Rote Karte war sicherlich eine Schlüsselszene, in einem Moment, als wir gerade zurück ins Spiel gefunden haben“, sagte Kirch, der in der Innenverteidigung Elias Vali Fard aufbot und dem U19-Talent zu seinem Debüt in der Regionalliga verhalf. Kapitän Michel Lieder machte am Samstag sein 300. Regionalligaspiel, längst ist der 29-Jährige Rekordspieler der U23.
In Unterzahl konzentrierte sich Borussia in der zweiten Hälfte zunächst aufs Verteidigen. „Das haben die Jungs sehr gut gemacht“, sagte Kirch. „In der Schlussphase haben wir dann offensiv mehr riskiert, aber leider nicht mehr den Ausgleich geschafft.“ Vorne könnte es für die U23 in der kommenden Woche wieder mehr Gelegenheiten geben. Am Samstag empfängt die U23 den Tabellenletzten SSVg Velbert 02. Im Hinspiel sorgte Jan Urbich mit einem Doppelpack für den 2:1-Sieg, am Samstag gehörte der Angreifer zum Kader der Profis in Bremen.
