Borussia unterliegt Spitzenreiter Fortuna Köln knapp

In Unterzahl konzentrierte sich Borussia in der zweiten Hälfte zunächst aufs Verteidigen. „Das haben die Jungs sehr gut gemacht“, sagte Kirch. „In der Schlussphase haben wir dann offensiv mehr riskiert, aber leider nicht mehr den Ausgleich geschafft.“ Vorne könnte es für die U23 in der kommenden Woche wieder mehr Gelegenheiten geben. Am Samstag empfängt die U23 den Tabellenletzten SSVg Velbert 02. Im Hinspiel sorgte Jan Urbich mit einem Doppelpack für den 2:1-Sieg, am Samstag gehörte der Angreifer zum Kader der Profis in Bremen.

____

____

____

