Borussia U23: Digberekou verlängert und wird verliehen, Urbich trifft

Borussia Mönchengladbachs U23 hat nach zuletzt drei Siegen in Serie zum zweiten Mal Punkte abgegeben in dieser Regionalliga-Saison. Im Heimspiel gegen den SV Rödinghausen kam die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski nur zu einem 1:1. Dass es nicht die erste Niederlage gab, verdankten die Gladbacher Jan Urbich, der die Gäste-Führung nach der Pause egalisierte.
Platz eins ist Polanskis Team damit los. Wie der neue Spitzenreiter Sportfreunde Siegen und Fortuna Düsseldorf II hat es elf Punkte, aber nur die zweitbeste Torbilanz des Trios, daher ist Gladbach Zweiter.
Nicht mehr dabei war Ibrahim Digberekou. Der Vertrag des 20-Jährigen wurde bis 2027 verlängert, zugleich wurde der Verteidiger, der 2015 von Alemannia Aachen kam, für eine Saison an den belgischen Zweitligisten KSC Lokeren ausgeliehen. „Ibro hat seit seinem Schritt in den Seniorenbereich leider einige Rückschläge durch muskuläre Verletzungen erlitten. Mit der Leihe nach Lokeren haben wir nun eine sehr gute Möglichkeit gefunden, dass er regelmäßig auf hohem Niveau zum Einsatz kommt“, erklärte Mirko Sandmöller, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, die Personalie.
Am Samstag sah Sandmöller dann im Grenzlandstadion ein Spiel, in dem die Borussen im ersten Durchgang ihren Trainer Polanski bestätigten. Der hatte vor der Partie darauf hingewiesen, dass Gladbach „kein Aufstiegsfavorit“ sei. Borussia tat sich schwer, das Ballbesitzverhältnis ging mit 60:40 an die Gäste aus Rödinghausen. Diese führten nach einem Tor, dem ein an den zweiten Pfosten verlängerter Freistoß vorausging. Paterson Chato war zur Stelle und sorgte nach 26 Minuten für das 0:1.
Offensiv war es mau bei den Borussen. Jan Urbich hing vorne in der Luft, Kilian Sauck und Charles Herrmann auf links blieben oft hängen. Torwart Tiago Pereira Cardoso war hingegen bei allem, was er halten konnte, souverän. Damit hielt er sein Team im Spiel.
Das kam besser aus der Pause zurück, das hatte auch mit Yannick Michaelis zu tun. Der war die Idee Polanskis, in der zweiten Halbzeit den Borussen neue Impulse zu geben. Borussia spielte nun schwungvoller und präziser.
Vor allem in der 51. Minute: Nico Vidic steckte zentral durch auf Urbich, der unter der Woche noch bei den Profis mitgemacht hatte, der sorgte mit einem Abschluss voller Entschlossenheit für den 1:1-Ausgleich – sein siebtes Tor im fünften Spiel.
Zu mehr reichte es nicht mehr für die Gladbacher. Auch weil ein aussichtsreicher Flachschuss von Kilian Sauck von der Strafraumgrenze in der 84. Minute sein Ziel verfehlte. Zuvor verpassten auch die Gäste die Chance zum Siegtor. Das Ergebnis entsprach daher den Kräfteverhältnissen des Tages, jedes Team verdiente sich den Punkt mit einer guten Halbzeit.