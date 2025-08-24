Borussia U23: Digberekou verlängert und wird verliehen, Urbich trifft

Nicht mehr dabei war Ibrahim Digberekou. Der Vertrag des 20-Jährigen wurde bis 2027 verlängert, zugleich wurde der Verteidiger, der 2015 von Alemannia Aachen kam, für eine Saison an den belgischen Zweitligisten KSC Lokeren ausgeliehen. „Ibro hat seit seinem Schritt in den Seniorenbereich leider einige Rückschläge durch muskuläre Verletzungen erlitten. Mit der Leihe nach Lokeren haben wir nun eine sehr gute Möglichkeit gefunden, dass er regelmäßig auf hohem Niveau zum Einsatz kommt“, erklärte Mirko Sandmöller, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, die Personalie.

Am Samstag sah Sandmöller dann im Grenzlandstadion ein Spiel, in dem die Borussen im ersten Durchgang ihren Trainer Polanski bestätigten. Der hatte vor der Partie darauf hingewiesen, dass Gladbach „kein Aufstiegsfavorit“ sei. Borussia tat sich schwer, das Ballbesitzverhältnis ging mit 60:40 an die Gäste aus Rödinghausen. Diese führten nach einem Tor, dem ein an den zweiten Pfosten verlängerter Freistoß vorausging. Paterson Chato war zur Stelle und sorgte nach 26 Minuten für das 0:1.

Gladbach: Urbich hängt erst in der Luft, dann trifft er