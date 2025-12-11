Fans von Gladbach. – Foto: Sascha Hohnen

Borussia trauert um ersten Fanbeauftragten Theo Weiss Theo Weiss: Er war nicht nur der erste Fanbeauftragte von Borussia Mönchengladbach, sondern deutschlandweit in diesem Amt ein Pionier. Nun ist Theo Weiss im Alter von 63 Jahren verstorben. Wie der Klub auf die Nachricht reagiert hat. Verlinkte Inhalte Bundesliga Borussia MG

Fanbeauftragter des Klubs war Theo Weiss nur für ein Jahr. Doch hat er damit einen enormen Einfluss auf die Fanarbeit bei Borussia Mönchengladbach gehabt – denn er war der Erste, der dieses Amt Ende der 80er übernahm. Nun ist Theo Weiss am Mittwochmorgen im Alter von 63 Jahren gestorben.

„Er war ein Pionier der aktiven Fanszene Borussias, Mitbegründer des ‚Fanprojekts‘ und darüber hinaus nicht nur der erste Fanbeauftragte des VfL, sondern der gesamten Bundesliga“, schreibt der Verein in seinem Nachruf. Geschäftsführer Markus Aretz wird darin zitiert: „Theo Weiss hat mit seiner Arbeit den Dialog zwischen Fans und Verein auf ein neues Fundament gestellt. In einer damals noch ungewohnten und landesweit neuen Rolle als Vermittler zwischen Fans und Klub hat er Borussia und seine Anhänger einander angenähert und die Basis für die heutige Fanarbeit geschaffen.“ Weiss wurde 1962 ins Siegen geboren und zog Mitte der 80er für sein Studium nach Berlin. Borussia-Fan war er bereits seit Jugendtagen, in Berlin gehörte er zu den Mitbegründern des Fanklubs „Spreeborussen“. Auch in Gladbach machte er sich zu jener Zeit einen Namen, als er an Diskussionsabenden zwischen Vereinsverantwortlichen und den Fanvertretern als Sprachrohr der Anhänger fungierte.

Ein wichtiger Schritt In dieser Rolle kam er auch erstmals mit Helmut Grashoff in Kontakt. Gladbachs Manager unterstützte Weiss, der eine „Interessengemeinschaft der Borussia-Fanklubs“ ins Leben rufen wollte. Aus dieser Idee entstand letztlich im Jahr 1988 die Gründung des „Fanprojekts Borussia Mönchengladbach“, dem Vorläufer des heutigen FPMG Supporters Club. Borussia unterstützte die neue Dachorganisation der Gladbacher Fanklubs von Beginn an finanziell, und deren erster Ansprechpartner Weiss wurde 1989 von Grashoff zum ersten Fanbeauftragten befördert.