Borussia trauert um ersten Fanbeauftragten Theo Weiss

Fanbeauftragter des Klubs war Theo Weiss nur für ein Jahr. Doch hat er damit einen enormen Einfluss auf die Fanarbeit bei Borussia Mönchengladbach gehabt – denn er war der Erste, der dieses Amt Ende der 80er übernahm. Nun ist Theo Weiss am Mittwochmorgen im Alter von 63 Jahren gestorben.
„Er war ein Pionier der aktiven Fanszene Borussias, Mitbegründer des ‚Fanprojekts‘ und darüber hinaus nicht nur der erste Fanbeauftragte des VfL, sondern der gesamten Bundesliga“, schreibt der Verein in seinem Nachruf. Geschäftsführer Markus Aretz wird darin zitiert: „Theo Weiss hat mit seiner Arbeit den Dialog zwischen Fans und Verein auf ein neues Fundament gestellt. In einer damals noch ungewohnten und landesweit neuen Rolle als Vermittler zwischen Fans und Klub hat er Borussia und seine Anhänger einander angenähert und die Basis für die heutige Fanarbeit geschaffen.“
Weiss wurde 1962 ins Siegen geboren und zog Mitte der 80er für sein Studium nach Berlin. Borussia-Fan war er bereits seit Jugendtagen, in Berlin gehörte er zu den Mitbegründern des Fanklubs „Spreeborussen“. Auch in Gladbach machte er sich zu jener Zeit einen Namen, als er an Diskussionsabenden zwischen Vereinsverantwortlichen und den Fanvertretern als Sprachrohr der Anhänger fungierte.
In dieser Rolle kam er auch erstmals mit Helmut Grashoff in Kontakt. Gladbachs Manager unterstützte Weiss, der eine „Interessengemeinschaft der Borussia-Fanklubs“ ins Leben rufen wollte. Aus dieser Idee entstand letztlich im Jahr 1988 die Gründung des „Fanprojekts Borussia Mönchengladbach“, dem Vorläufer des heutigen FPMG Supporters Club. Borussia unterstützte die neue Dachorganisation der Gladbacher Fanklubs von Beginn an finanziell, und deren erster Ansprechpartner Weiss wurde 1989 von Grashoff zum ersten Fanbeauftragten befördert.
Weiss behielt dieses Amt aufgrund seines Wohnsitzes in Berlin nur ein Jahr, doch auch danach blieb er ein engagierter Fan, der sich zudem gegen Diskriminierung und Rechtsextremismus einsetzte. Vor allem hatte er aber wichtige Aufbauarbeit geleistet und die Grundlage geschaffen für die konstruktive Zusammenarbeit, die der Klub und seine aktive Fanszene nun schon seit Jahrzehnten pflegen.
„Theo war ein Fanvertreter der ersten Stunde und ein Pionier der Fanarbeit – nicht nur bei Borussia, sondern deutschlandweit. Darüber hinaus agierte er als wichtiger Brückenbauer zwischen den verschiedenen Strömungen innerhalb der Fanszene“, sagte Thomas „Tower“ Weinmann, Abteilungsleiter Fanarbeit bei Borussia. „Ruhe in Frieden, Theo!“, schrieb der Klub unter seinen Socia-Media-Post.