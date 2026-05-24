Borussia-Trainer Kirch über eine spezielle U23-Saison

Oliver Kirch hat Bilanz gezogen. – Foto: Jochen Classen

Das Ergebnis war bei der 2:4-Niederlage gegen den FC Gütersloh am letzten Spieltag beinahe zweitrangig, die Emotionen standen bei Borussia Mönchengladbachs U23 besonders durch den Abschied von Julian Korb im Vordergrund. Bereits in der vergangenen Woche rundete die U23 die Spielzeit mit einem Padel-Event und einem gemeinsamen Restaurantbesuch ab. Nach dem letzten Saisonspiel verabschiedete sich die Mannschaft zur Abschlussfahrt nach Mallorca.

„Dass wir trotzdem erfolgreich waren, spricht für die Struktur der Mannschaft“, betont Kirch. Tabellenplatz sechs und 58 Punkte bedeuten das beste Ergebnis in der Regionalliga seit 2023. In der Jahrestabelle belegt die U23 den dritten Platz. Dabei begann 2026 mit drei Niederlagen alles andere als perfekt.

So lief die Saison sportlich Es war keine gewöhnliche Spielzeit für die U23: Während in Eugen Polanski in den vergangenen Jahren eine Konstante an der Seitenlinie stand, musste sich das Team in dieser Spielzeit mit Eugen Polanski, Interimstrainer Sascha Eickel und nun Oliver Kirch auf drei Trainer einstellen.

Seitdem kamen in der Liga nur noch drei Niederlagen dazu. Über allem, also auch über den Endergebnissen, steht für Kirch die Entwicklung – am besten in messbaren Parametern. „Wie viel Ballbesitz habe ich? Wie viele Torchancen habe ich? Wie viele Torchancen lasse ich zu? Wir haben uns da in allen wichtigen Bereichen verbessert“, sagt Kirch.

„Das war sicherlich keine einfache Situation“, blickt Kirch zurück. Der 3:0-Erfolg gegen den SV Rödinghausen war der Brustlöser, ein „Klick-Moment“, wie der 43-Jährige sagt: „Man hat gemerkt, dass im Spiel und im Training Dinge leichter gefallen sind.“

Wer waren die Stützen der Mannschaft? Veit Stange war mit über 3000 Einsatzminuten der Dauerbrenner des Tabellensechsten. „Er war unter drei Trainern auf verschiedenen Positionen gesetzt. Er ist ein Spieler, der mit allen gut klarkommt, dadurch wirkt er wie ein Klebstoff“, sagt Kirch über den 22-Jährigen, der den Verein nach zwei Jahren verlassen wird.

Yannick Michaelis kam in der Einsatzstatistik gleich hinter Stange über die Ziellinie. „Er hat sich kontinuierlich gesteigert und immer noch Potenzial nach oben“, lobt Kirch den flexiblen Offensivmann nach seinem ersten Seniorenjahr. Auf die Torhüter – allen voran Tiago Pereira Cardoso und Maximilian Neutgens – war über die gesamte Spielzeit Verlass.

Offensiv stach vor allem Jan Urbich heraus, der sich mit seiner starken Torquote in den Profikader spielte. Am Ende steht der Sommer-Neuzugang bei 14 Treffern in 20 Spielen für die U23. Dazu nahmen Lion Schweers und Kapitän Michel Lieder durch ihr Alter und ihre Position im Abwehrzentrum natürliche Führungsrollen ein.

Wie hat die Integration der Talente funktioniert? Noch mehr als in der Vergangenheit hieß es in der U23 in dieser Spielzeit „Jugend forscht“. Im Saisonverlauf standen gleich elf Spieler auf dem Platz, die noch in der U19 hätten spielen können. „Wir trauen den Jungs zu, dass sie das Level haben. Es ist einfach das, was wir als Verein machen wollen – das ist auch eine Philosophiefrage.“

Mathieu Nguefack dient als jüngstes Paradebeispiel. Bei seinem Startelfdebüt gegen Bocholt traf der 18-Jährige zum zwischenzeitlichen 2:0. Eine Woche später tat er sich bei der 0:1-Niederlage gegen Rot-Weiß Oberhausen schwerer. „Das ist genau das, was wir wollen: Die Jungs an ihre Grenzen bringen“, betont Kirch.

So bewertet Kirch sein erstes Halbjahr bei der U23 „Es hat sich jeden Tag cool angefühlt, zum Stadion zu gehen. Eine Serie, wie wir sie hingelegt haben, hat den Grundstein immer in der täglichen Arbeit – ich bin mit der Arbeit von uns allen sehr zufrieden“, sagt der Ex-Profi, der gerade aus der schwierigen Startphase einige Lerneffekte gezogen hat: „Geduld ist nicht meine Stärke. Ich habe gemerkt, dass es einfach Zeit braucht, eine Mannschaft in eine Richtung zu bringen.“

Wer verlässt den Verein? In der kommenden Saison steht einmal mehr ein Umbruch an. Auch, weil sich einige Spieler für höhere Aufgaben empfohlen haben. Offiziell verabschiedet wurden Yassir Atty, Talha Catkaya, Len Wörsdörfer, Yannik Dasbach, Julian Korb, Veit Stange (der den Sprung in den Profifußball schaffen dürfte), Joshua Uwakhonye sowie die beiden Torhüter Florian Dimmer und Juri Schüchter. Nach Informationen unserer Redaktion ist der Verbleib von Innenverteidiger Elias Vali Fard, vergangenes Jahr Meister mit der U17, noch offen.