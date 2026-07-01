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Borussia-Talent Swider hat erneut Verletzungspech
Borussia Mönchengladbachs Mittelfeld-Talent Niklas Swider sollte vor dem Antritt seiner Leihe beim Drittligisten Viktoria Köln eigentlich die U19-Europameisterschaft spielen – doch nun hat der Sechser zum wiederholten Male Verletzungspech. Was das für ihn bedeutet.
von RP / Thomas Grulke · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser