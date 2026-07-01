 2026-07-01T07:36:38.002Z

Allgemeines

Borussia-Talent Swider hat erneut Verletzungspech

Borussia Mönchengladbachs Mittelfeld-Talent Niklas Swider sollte vor dem Antritt seiner Leihe beim Drittligisten Viktoria Köln eigentlich die U19-Europameisterschaft spielen – doch nun hat der Sechser zum wiederholten Male Verletzungspech. Was das für ihn bedeutet.

von RP / Thomas Grulke · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Niklas Swider (r.) wechselt nach Köln.
Niklas Swider (r.) wechselt nach Köln. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Verlinkte Inhalte

Bundesliga
3. Liga
Borussia MG
Viktoria Köln
Niklas Swider
Niklas Swider