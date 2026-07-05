Borussia sorgt mit Transfers für Aufsehen

Der Donnerstag lief bei Borussia unter dem Motto „Signing Day“, also Unterschriftentag. Über die sozialen Netzwerke präsentierte der Klub gleich vier Zugänge für die neue Spielzeit, die allesamt bemerkenswert sind. Nicht nur mit Blick auf die Namen und die Vita der Spielerinnen: Denn bis dato setzte Borussia vor allem auf regionale Talente, bevorzugt aus dem eigenen Nachwuchs – bei zuletzt in der 2. Bundesliga allerdings überschaubaren Resultaten. In der vergangenen Spielzeit landete das Team auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Nun kommen vier Spielerinnen, die allesamt über Erstligaerfahrung verfügen und aus größerer Entfernung an den Niederrhein wechseln.
Da wäre die 27-jährige Luca Graf zu nennen, die mit einer Bilanz von 109 Bundesligaspielen und 36 Zweitligapartien zur Borussia wechselt. In den vergangenen vier Spielzeiten lief die Mittelfeldspielerin für RB Leipzig auf. „Dass Luca sich für uns entschieden hat, bedeutet mir viel. Sie ist ein wichtiges Puzzleteil, um unsere Mannschaft zu stabilisieren und weiterzuentwickeln. Mit ihrer Persönlichkeit und Erfahrung wird sie uns besser machen und vor allem in schwierigen Phasen eine wichtige Stütze auf dem Platz sein“, sagt Trainer Jonas Spengler in einer Pressemitteilung. Der Sportliche Leiter Daniel Weber nennt sie einen „wichtigen Anker“ für das Team.
Ebenfalls in der vergangenen Saison kam Anna Margraf in der Bundesliga zum Einsatz. Für den Absteiger Carl Zeiss Jena absolvierte sie sechs Partien. Die deutsch-australische Angreiferin weist insgesamt 41 Erstligaspiele auf und spielte außerdem für Brisbane Roar in der A-League sowie für den spanischen Erstligisten Sporting Club de Huelva. „Anna ist eine technisch starke Offensivspielerin mit großem Potenzial“, so Weber.
Aus der Schweiz stößt die 21-jährige Marlene Deyß zur Borussia. Die 21-Jährige spielte zuletzt für den Erstligisten FC Zürich und absolvierte einige Partien in der deutschen U17- und U19-Nationalmannschaft. „Wir haben lange nach einer weiteren Verstärkung für unsere Innenverteidigung gesucht, und ich freue mich, dass wir Marlene nun dazugewinnen. Sie ist eine verlässliche Defensivspezialistin, zweikampf- und kopfballstark und noch dazu ein guter Charakter für unser Team“, sagt Spengler.
Ein weiterer Zugang am Niederrhein ist Pauline Deutsch vom österreichischen Bundesligisten SK Sturm Graz. Einen Teil ihrer Jugend verbrachte die 21-jährige Offensivspielerin unter anderem bei Turbine Potsdam und gab dort auch ihr Bundesliga-Debüt. In Österreich etablierte sie sich in der Vorsaison als Stammspielerin. Außerdem vermeldete Borussia in den vergangenen Tagen die Vertragsverlängerungen mit Abwehrspielerin Maresa Arici sowie der Offensivspielerin Suus van der Drift.