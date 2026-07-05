Borussia sorgt mit Transfers für Aufsehen 2. Bundesliga: Gleich vier Zugänge präsentiert Borussia Mönchengladbach für seine Frauenabteilung. Es sind allesamt Transfers, die bemerkenswert sind. Nicht nur was die Vita der Spielerinnen angeht, sondern auch auf den bisherigen Weg der Borussia-Frauen bezogen. von Daniel Brickwedde · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Vier Zugänge für die Borussia – Foto: Roland Schäfer

Der Donnerstag lief bei Borussia unter dem Motto „Signing Day“, also Unterschriftentag. Über die sozialen Netzwerke präsentierte der Klub gleich vier Zugänge für die neue Spielzeit, die allesamt bemerkenswert sind. Nicht nur mit Blick auf die Namen und die Vita der Spielerinnen: Denn bis dato setzte Borussia vor allem auf regionale Talente, bevorzugt aus dem eigenen Nachwuchs – bei zuletzt in der 2. Bundesliga allerdings überschaubaren Resultaten. In der vergangenen Spielzeit landete das Team auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Nun kommen vier Spielerinnen, die allesamt über Erstligaerfahrung verfügen und aus größerer Entfernung an den Niederrhein wechseln.

Da wäre die 27-jährige Luca Graf zu nennen, die mit einer Bilanz von 109 Bundesligaspielen und 36 Zweitligapartien zur Borussia wechselt. In den vergangenen vier Spielzeiten lief die Mittelfeldspielerin für RB Leipzig auf. „Dass Luca sich für uns entschieden hat, bedeutet mir viel. Sie ist ein wichtiges Puzzleteil, um unsere Mannschaft zu stabilisieren und weiterzuentwickeln. Mit ihrer Persönlichkeit und Erfahrung wird sie uns besser machen und vor allem in schwierigen Phasen eine wichtige Stütze auf dem Platz sein“, sagt Trainer Jonas Spengler in einer Pressemitteilung. Der Sportliche Leiter Daniel Weber nennt sie einen „wichtigen Anker“ für das Team. Bundesliga-Erfahrung für die Borussia Ebenfalls in der vergangenen Saison kam Anna Margraf in der Bundesliga zum Einsatz. Für den Absteiger Carl Zeiss Jena absolvierte sie sechs Partien. Die deutsch-australische Angreiferin weist insgesamt 41 Erstligaspiele auf und spielte außerdem für Brisbane Roar in der A-League sowie für den spanischen Erstligisten Sporting Club de Huelva. „Anna ist eine technisch starke Offensivspielerin mit großem Potenzial“, so Weber.