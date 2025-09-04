Borussia siegt 21 Stunden vor Jubiläums-Spiel

Was ist eigentlich eine Woche mit vier Spielen in sieben Tagen, darunter drei Ligaspiele? Man könnte es Borussia-Woche nennen. Drei Tage nach der 1:5 (1:2)-Heimniederlage gegen die Zweite von Zweitligist SV Elversberg empfingen Ex-Bundesligist Borussia Neunkirchen am Mittwochabend ebenfalls im Rahmen der Schröder-Saarlandliga den Aufsteiger SG Marpingen-Urexweiler auf dem Kunstrasenplatz am Ellenfeld. Das Ergebnis war das Gleiche, sogar der Halbzeitstand stimmte überein, nur diesmal umgekehrt, zugunsten der Gastgeber. Die mussten aber erst mal einem Rückstand hinterherrennen, denn Björn Recktenwald verwandelte in der 25. Minute einen Handelfmeter zur Gäste-Führung. "Fußball ist so einfach, wir hätten da höher führen können und gehen dann, weil wir unsere Chancen nicht rein machen, mit einem Rückstand in die Pause", sagte Gäste-Coach Adetunji Adeyemi, früher selbst jahrelang im Ellenfeld tätig. Dem pflichtete Borussen-Trainer Jan Berger bei. "Das hätte auch höher gegen uns stehen können, aber wir haben es dann ja bis zur Pause gedreht. Wir haben dann zwei Situationen ausgenutzt und gehen mit einem Vorsprung in die Kabinen", sagte er zum restlichen Verlauf des ersten Durchgangs. Jan-Luca Rebmann (38.) und Marco Dahler (45. + 2.) trafen zum Pausenstand. In den letzten 20 Minuten des Spiels ging es dann Schlag auf Schlag, fast jeder Borussen-Angriff saß. Kristof Scherpf (67.) machte mit dem 3:1 den Anfang, Florian Norbert Stopp legte in der 83. Minute das 4:1 nach und Dylan Sodji stellte den Endstand her.

Adeyemi ergänzte: "Ich war lange hier, jetzt war es mein zweites Spiel gegen Borussia. Wir hatten auch im zweiten Durchgang Chancen gehabt, Die Geschichte des zweiten Durchgangs ist, dass wir keinen und sie drei reinmachen, auch wenn die Zahl der Chancen ungefähr gleich war. Wir hätten früh mit 2:0 führen können, aber dann kommt es zu so einem Ergebnis, weil sie alles treffen . Wenn wir so spielen und so viele Chancen haben, treffen wir auch. Wir spielen jetzt gegen Brebach, man hat gesehen, dass unsere Spieler alles geben und das wird auch am Sonntag sicher so sein".