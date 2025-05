– Foto: SV Borussia Neuenhaus

Borussia rüstet auf! 8 Neue für Neuenhaus – trotz Abstiegskampf! Verlinkte Inhalte BZL Weser-Ems St. 3 Neuenhaus

Fußball-Bezirksligist Borussia Neuenhaus bereitet sich trotz des laufenden Abstiegskampfes bereits jetzt auf die kommende Saison vor. Insgesamt acht Neuzugänge konnten die Dinkelkicker um Neu-Coach Steffen Wolf in dieser Woche präsentieren. Aus der eigenen Jugend stoßen mit Malte Wüppen und Lasse ter Haar zwei Spieler fest zur Mannschaft, die bereits in der aktuellen Saison erste Einsätze in der Bezirksliga sammeln- und dem Team direkt weiterhelfen konnten. Als weiterer Zugang aus der A1-Mannschaft kommt Torwart Daan Wesselink hinzu. Auch Juan David Moreno Lasso und Shafi Askar Zada schnüren bereits seit der Winterpause für Borussia die Schuhe. Während Moreno Lasso, der aus Kolumbien stammt und zuletzt in Mexikos dritter Liga spielte, seit dem Rückrundenauftakt auf sechs Einsätze in der Bezirksliga kommt, läuft Askar Zada, der aus Veldhausen zum Verein stieß, aktuell für die zweite Mannschaft in der 1. Kreisklasse auf und bestritt in der laufenden Spielzeit bereits sieben Partien.

„Wichtig ist mir, dass fast alle Neuzugänge aus der näheren Umgebung kommen und bereits in der Jugend für Borussia Neuenhaus gespielt haben. Die Mannschaft behält damit eine Neuenhauser Identität“, freut sich Wolf auch mit Blick auf die weiteren Zugänge, die alle samt eine Vergangenheit bei den Dinkelkickern haben. Verteidiger Luis Soumah spielte wie Askar Zada bereits in der A-Jugend unter ihrem kommenden Trainer und ist aktuell noch bei RW Lage in der 1. Kreisklasse aktiv. Mit Maximilian Zeitel kehrt ein gebürtiger Neuenhauser zum Verein zurück. Er wechselte im Laufe seiner Jugendzeit ins Leistungszentrum des SV Vorwärts Nordhorn, wo er aktuell mit der U 19 um den Meistertitel in der Landesliga kämpft. Die spannendste Vita aller Neuzugänge hat sicherlich Szabolcs Szitai. Aktuell läuft dieser für Eintracht Nordhorn in der Bezirksliga auf, spielte in seiner frühen Jugend allerdings bereits für die Borussia und landete nach den Stationen VfL WE Nordhorn und dem SV Meppen im U 19 Bundesligateam von Hannover 96. „Von Szabolcs und Juan erhoffe ich mir, dass sie aufgrund ihrer Erfahrung, auch in jungen Jahren Verantwortung übernehmen. Aber auch die anderen Spieler werden uns direkt weiterhelfen“, ordnet Wolf seine baldigen Schützlinge ein und versichert: „Wir gehen mit einem großen Kader und voller Elan in die kommende Spielzeit, unabhängig von der Spielklasse. Neben den neuen Spielern freut sich Wolf auch über die Zusage seines künftigen Betreuers Michael Koos. Ihn bezeichnete Wolf als „Neuenhauser Urgestein“. Der neue Coach ist zudem froh, dass fast der komplette Kader bereits nach ersten Gesprächen im Winter zugesagt hat. „Somit bleibt der Kern der Mannschaft mit ihren Leistungsträgern beisammen“, freut sich Wolf.