Borussia richtet Stadtmeisterschaft in Hückelhoven aus Am 8. Januar messen sich elf Hückelhovener Teams.

Einen Tag nachdem die zweiwöchige Hallenstadtmeisterschaft in Mönchengladbach endet, findet am Sonntag, 8. Januar, auch in Hückelhoven das Hallenturnier der elf städtischen Fußballteams statt. Ausrichter der Stadtmeisterschaft, die in der Sporthalle Ratheim gespielt wird, ist im kommenden Jahr der FC Borussia Hückelhoven. Der 1922 gegründete Verein bindet das Turnier in seine Jubiläums-Veranstaltungsreihe „100 Jahre Borussia Hückelhoven“ ein.

In Gruppe B treffen gleich alle drei Hückelhovener Teams aus der Kreisliga A aufeinander. Während SV Roland Millich und Ay-Yildizspor Hückelhoven dort zur Spitzengruppe gehören, rangiert der VfJ Ratheim auf dem letzten Platz der A-Liga. Ebenfalls in Gruppe B gehen TuS Jahn Hilfarth (Kreisliga B) und Ausrichter Borussia Hückelhoven (Kreisliga C) an den Start. Lediglich die ersten beiden Teams der Vorrundengruppen ziehen in die K.o.-Phase ein. Ab 17 Uhr soll am 8. Januar in der Ratheimer Sporthalle nach Plan das Halbfinale beginnen, das Endspiel istfür 17.40 Uhr angesetzt. Amtierender Titelverteidiger ist der SV Roland Millich. 2019 hatte der A-Ligist im Finale gegen den VfJ Ratheim mit 2:0 gewonnen, der sich in den zwei Jahren zuvor als Stadtmeister durchgesetzt hatte. Coronabedingt waren die Hallenstadtmeisterschaften in Hückelhoven 2020 und 2021 ausgefallen.