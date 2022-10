Borussia: Nur ein Talent steht vor dem Durchbruch Wer schafft es, regelmäßig für Borussia in der Bundesliga zu spielen und bei wem stockt die Entwicklung? Vier Talente gehörten zuletzt zum Spieltags-Kader, ein weiterer war verletzt. Ihre Perspektiven sind höchst unterschiedlich.

Tony Jantschke muss sich ganz schön alt vorgekommen sein. Als Patrick Herrmann am vergangenen Wochenende gegen Eintracht Frankfurt doch noch in der Nachspielzeit eingewechselt wurde, saßen neben dem 32-jährigen Jantschke noch Ersatztorhüter Jan Olschowsky (20), Oscar Fraulo (18), Conor Noß (21), Rocco Reitz (20) und Yvandro Borges Sanches (18) auf der Bank.

Oscar Fraulo Gehörte seit seinem Wechsel aus Dänemark im Sommer bislang viermal zum Profi-Kader. Sein Debüt durfte der Mittelfeldspieler noch nicht feiern, am Wochenende ist er meist fest bei der U23 eingeplant. Dort wird er überwiegend auf der Doppelsechs eingesetzt und findet sich in der Regionalliga West immer besser zurecht. „Der Junge ist einfach gut. Über kurz oder lang wird er auch bei den Profis auftauchen“, hatte U23-Trainer Eugen Polanski kürzlich gesagt. Noch fehlt ihm auf höherem Niveau das Durchsetzungsvermögen, doch der Klub will ihm Zeit geben, zu reifen.

Rocco Reitz Ähnlich wie bei Noß sieht es auch bei Reitz aus, der trotz der zwischenzeitlichen Ausfälle von Florian Neuhaus und Christoph Kramer nicht als Alternative im zentralen Mittelfeld infrage kommt. Mit einer weiteren Leihe wäre Reitz vermutlich besser bedient gewesen, doch ein passender Klub fand sich für ihn nicht. Beim 1:5 in Bremen durfte er zuletzt als Einwechselspieler ein paar Minuten sammeln, immerhin ist er derjenige von den bisher genannten Spielern, der unter Farke am häufigsten im Gladbacher Kader stand.

Yvandro Borges Sanches Übertroffen wird das nur von Borges Sanches, der in elf von 13 Pflichtspielen zum Aufgebot gehörte. Dem 18-jährigen Außenbahnspieler ist zuzutrauen, dass er bald auch mal etwas länger zum Einsatz kommt. Ob er am Ende der Saison mehr Profi-Einsätze (aktuell vier) als A-Länderspiele (aktuell 14) auf dem Konto hat, bleibt abzuwarten. Seine Stärken, sich im Eins-gegen-Eins zu behaupten und Tempo aufzunehmen, sind auf dem Trainingsplatz immer wieder zu sehen – und obwohl er der Jüngste unter den Talenten ist, scheint er derjenige mit dem größten Potenzial zu sein.

Torben Müsel Zweimal durfte der mittlerweile 23-Jährige Bundesliga-Luft schnuppern. Und es sieht nicht so aus, als würden demnächst weitere Einsätze hinzukommen. Dass Müsel weiter unten aber durchaus überzeugen kann, hat er in dieser Saison bereits unterstrichen. In der U23 hat er in den vergangenen drei Spielen, in denen er zum Einsatz kam, jeweils getroffen, alle Partien gewann Borussia mit 2:1. Allerdings wird der offensive Mittelfeldspieler auch immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Für eine Bundesliga-Karriere dürfte es deshalb bei ihm nicht reichen.