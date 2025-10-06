Borussia Neuenhaus verliert torreiches Derby mit 2:5

Der SV Bad Bentheim hat im Bezirksliga-Duell bei Borussia Neuenhaus einen wichtigen und am Ende verdienten Auswärtssieg eingefahren. Mit 5:2 setzte sich das Team von Trainer Patrik Sackbrook durch – profitierte dabei von einer effektiven Chancenverwertung und der fehlenden Konstanz des Gegners über die vollen 90 Minuten.
Schon früh deutete sich der Spielverlauf an: Kristian Friedrichsen traf nach nur drei Minuten zur Führung für die Gäste, die wacher und zielstrebiger in die Partie starteten. Borussia Neuenhaus kam defensiv kaum in die Zweikämpfe, verlor viele zweite Bälle – und lag nach 22 Minuten bereits mit 0:2 hinten. Timo Kepplin traf mit einem Flachschuss aus dem Rückraum.
Kurz vor der Pause schöpfte das Team von Trainer Steffen Wolf kurzzeitig Hoffnung. Marcel Molendyk verkürzte nach einem Konter auf 1:2 (41.). Doch die Antwort der Bentheimer folgte prompt: Noch vor dem Seitenwechsel stellte erneut Kepplin den alten Abstand wieder her (45.).
„Wir kommen schlecht rein und kassieren gleich zwei Gegentore. Nach dem 1:2 sind wir dran – aber dann fangen wir uns noch das 1:3. Das tut weh“, sagte Steffen Wolf.
Druckphase nach der Pause – aber zwei Treffer zählen nicht
In der zweiten Halbzeit präsentierte sich Neuenhaus wie verwandelt. Die Hausherren übernahmen das Kommando, kombinierten druckvoll und kamen durch Pascal Helmold schnell zum Anschlusstreffer (48.). In der Folge bestimmte Borussia die Partie und drängte auf den Ausgleich. Zwei Treffer fanden jedoch keine Anerkennung – einmal wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung, einmal nach einem Foulspiel im Strafraum.
„Wir haben tolle Moral gezeigt und waren nach dem 2:3 klar besser. Leider zählen zwei Tore nicht – das war bitter“, so Wolf weiter.
Späte Entscheidung durch Elfmeter und Konter
In der Schlussphase öffnete Neuenhaus die Abwehr zunehmend, um den Ausgleich zu erzwingen. Das nutzte Bad Bentheim eiskalt: Nach einem Foulspiel im Strafraum verwandelte Fabian Rielmann den fälligen Strafstoß zum 2:4 (83.). Kurz darauf setzte Jonas Kotte nach einem schnellen Gegenstoß den Schlusspunkt zum 2:5-Endstand (87.).
Trotz des Sieges bleibt der SV Bad Bentheim im unteren Tabellendrittel, verbessert sich aber auf Rang zwölf (11 Punkte). Borussia Neuenhaus folgt mit zehn Punkten direkt dahinter.
SV Borussia 08 Neuenhaus – SV Bad Bentheim 2:5
SV Borussia 08 Neuenhaus: Jordy Blom, Janick Beckmann (38. Louis Soumah), Mathis Borrink, Michael Zander, Marco Duchewitz, Maximilian Zeitel, Marcel Molendyk, Leon Remie, Pascal Helmold (82. Shafiqullah Askar Zada), Lasse ter Haar, Marvin Holtflüwer (67. Metin Erdem) - Trainer: Steffen Wolf
SV Bad Bentheim: Simon Brameier, Nico Neumann, Mattes Noah Dennemann, Lando Kiewitt (76. Lars Brüning), Timo Kepplin, Jonas Kotte (89. Malte Vennekate), Jörg Husmann, Kristian Friedrichsen, Philipp Lammers, Mathis Vennekate (85. Marius Kues), Henning Deters (75. Jonathan Gabriel Akar) - Trainer: Patrik Sackbrook
Schiedsrichter: André Eikens
Tore: 0:1 Kristian Friedrichsen (3.), 0:2 Timo Kepplin (22.), 1:2 Marcel Molendyk (41.), 1:3 Timo Kepplin (45.), 2:3 Pascal Helmold (48.), 2:4 Fabian Rielmann (83. Foulelfmeter), 2:5 Jonas Kotte (87.)