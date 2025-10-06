– Foto: Michael Rüther

Borussia Neuenhaus verliert torreiches Derby mit 2:5 Bad Bentheim nutzt Fehler eiskalt aus Verlinkte Inhalte BZL Weser-Ems St. 3 Bad Bentheim Neuenhaus

Der SV Bad Bentheim hat im Bezirksliga-Duell bei Borussia Neuenhaus einen wichtigen und am Ende verdienten Auswärtssieg eingefahren. Mit 5:2 setzte sich das Team von Trainer Patrik Sackbrook durch – profitierte dabei von einer effektiven Chancenverwertung und der fehlenden Konstanz des Gegners über die vollen 90 Minuten.

Schon früh deutete sich der Spielverlauf an: Kristian Friedrichsen traf nach nur drei Minuten zur Führung für die Gäste, die wacher und zielstrebiger in die Partie starteten. Borussia Neuenhaus kam defensiv kaum in die Zweikämpfe, verlor viele zweite Bälle – und lag nach 22 Minuten bereits mit 0:2 hinten. Timo Kepplin traf mit einem Flachschuss aus dem Rückraum. Gestern, 14:00 Uhr SV Borussia 08 Neuenhaus Neuenhaus SV Bad Bentheim Bad Bentheim 2 5 Abpfiff

Kurz vor der Pause schöpfte das Team von Trainer Steffen Wolf kurzzeitig Hoffnung. Marcel Molendyk verkürzte nach einem Konter auf 1:2 (41.). Doch die Antwort der Bentheimer folgte prompt: Noch vor dem Seitenwechsel stellte erneut Kepplin den alten Abstand wieder her (45.). „Wir kommen schlecht rein und kassieren gleich zwei Gegentore. Nach dem 1:2 sind wir dran – aber dann fangen wir uns noch das 1:3. Das tut weh“, sagte Steffen Wolf.