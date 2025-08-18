Borussia Neuenhaus stürmt mit 8:0 ins Pokal-Achtelfinale

Borussia Neuenhaus hat die erste Runde des Kreispokals souverän gemeistert. Beim klassentieferen Gastgeber FSG Sturmvögel Hilten-Lemke setzte sich die Mannschaft am Freitagabend vor rund 100 Zuschauern klar mit 8:0 (3:0) durch. Neben druckvollem Kombinationsspiel überzeugte die Borussia auch durch individuelle Klasse und zieht damit ungefährdet ins Achtelfinale ein.

Von Beginn an bestimmte Neuenhaus das Geschehen und ging früh durch Julian Weelink in Führung (15.). Kurz darauf erhöhte Bart Jeroen van’t Rood auf 2:0 (27.), ehe nur eine Minute später Till van Dorsten mit dem dritten Treffer die Weichen endgültig stellte (28.). Trotz des deutlichen Rückstands zeigte sich die FSG kämpferisch, konnte die spielerische Überlegenheit des Favoriten aber nicht brechen.