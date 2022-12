Borussia-Nachwuchs holt sich den ersten Stadtmeistertitel C-Juniorinnen triumphieren, Endrunden der Junioren stehen.

Ebenfalls am Dienstag komplettierten die D-Junioren ihre Gruppenphase. Bereits vor den Feiertagen hatten sich der SV 08 Rheydt und GW Holt in Gruppe 1, sowie der 1. FC Mönchengladbach und der Polizei SV in Gruppe 2 durchgesetzt und das Ticket für die Endrunde gelöst. Am Dienstag haben nun die Gruppen 3 und 4 die Vorrunde ausgespielt. Mit vier Siegen aus vier Spielen und 37:2 Toren wurde dabei die U13 von Borussia Mönchengladbach ihrer Favoritenrolle gerecht, dahinter sicherte sich auch die SpVg Oden­kirchen den Einzug in die Endrunde. Mit den D-Junioren vom Rheydter SV und Fortuna Mönchengladbach aus Gruppe 4 ist das Teilnehmerfeld der Endrunde, die am 4. Januar ausgespielt wird, komplett.

Am Mittwoch und Donnerstag waren die E-Junioren in der Jahnhalle gefragt, auch hier traten die U11-Mannschaften in vier Vorrundengruppen an. Durchgesetzt haben sich dort die Borussia und SC Broich-Peel (Gruppe 1), die Red Stars und Fortuna (Gruppe 2), der 1. FC Mönchengladbach und Victoria Mennrath (Gruppe 3) sowie Polizei SV und DJK/VfL Giesenkirchen (Gruppe 4).

Im neuen Jahr stehen dann die Endrunden der Junioren-Stadtmeisterschaften an. Zum Auftakt am Montag, 2. Januar, stehen gleich zwei Entscheidungen an. Dann spielen die Juniorinnen mit den U17- und U13-Teams ihre Stadtmeister aus. Auch hier treten – wie schon bei den U15-Juniorinnen – lediglich Borussia Mönchengladbach, FV Mönchengladbach und die Sportfreunde Neuwerk an. In der Folge übernimmt wieder der männliche Nachwuchs das Parkett in der Jahnhalle. Am Dienstag sind die C-Junioren an der Reihe, Mittwoch fallen bei den D- und A-Junioren gleich zwei Entscheidungen. Da die Senioren am Mittwoch pausieren, wird gerade das Turnier der U19-Teams am Abend ein großes Highlight werden. Zuletzt sind noch die E-Junioren am Freitag gefragt.