Borussia Münster verkündet drei Neuzugänge

Es gibt Neuigkeiten von der Grevingstraße: Der Landesligist Borussia Münster treibt seine angestrebte Verjüngungskur mit der Verpflichtung zweier talentierter Nachwuchsspieler voran. Ab der kommenden Saison verstärken Simon Severin und Domink Skolik die Offensive der Münsteraner. Außerdem begrüßt das Trainerduo Kraus/Wegener einen alten Bekannten zurück an seiner einstigen Wirkungsstätte.
"Wir wollen junge, talentierte Spieler, die hungrig sind und Bock haben, sich weiterzuentwickeln", sagt Borussias Übungsleiter Janis Kraus bei Heimspiel-Online. Und dieser Marschroute lässt die sportliche Leitung an der Grevingstraße nun auch Taten folgen. Zum einen ziehen die Münsteraner Simon Severin aus der eigenen Jugend in den Kader der Ersten hoch. Der 18-Jährige spielt seit dieser Saison für die Nachwuchsmannschaft des Landesligisten, zu der er im letzten Sommer vom 1. FC Gievenbeck wechselte. Derzeit noch in Gievenbeck aktiv ist der zweite Neuzugang. Dominik Skolik wird ab dem kommenden Sommer ebenfalls dem Kader der Landesliga-Mannschaft angehören. Auch Skolik ist 18 Jahre jung und kommt in der laufenden Spielzeit auf neun Einsätze für die Gievenbecker U19.
Sowohl Severin als auch Skolik sind offensiv variabel einsetzbar, können auf der Acht sowie den Flügelpositionen spielen. Mit der Aufnahme der beiden Nachwuchsspieler in den Landesliga-Kader treibt die Borussia die Verjüngung des Kaders voran. Ab der kommenden Saison soll diese Entwicklung an der Grevingstraße noch tiefer greifen.
Neben der Verstärkung der Offensive durch Severin und Skolik kommt mit Jacob Theuringer im Sommer ein bekanntes Gesicht zurück nach Münster. Der 25-jährige Defensivakteur verließ die Borussia erst im letzten Sommer studienbedingt Richtung Düsseldorf. In drei Jahren im Dress der Münsteraner 68 Mal auf und zählte damit zu den unverzichtbaren Stammkräften der Mannschaft. Dementsprechend erfreut zeigt sich sein neuer, alter Coach Janis Kraus: "Er ist ein positiv Verrückter auf dem Platz und wir freuen uns sehr über seine Rückkehr."