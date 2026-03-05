Borussia Münster verkündet drei Neuzugänge

Jacob Theuringer (r.) wird ab der kommenden Saison wieder für Borussia Münster auflaufen – Foto: Philipp Retajski

Es gibt Neuigkeiten von der Grevingstraße: Der Landesligist Borussia Münster treibt seine angestrebte Verjüngungskur mit der Verpflichtung zweier talentierter Nachwuchsspieler voran. Ab der kommenden Saison verstärken Simon Severin und Domink Skolik die Offensive der Münsteraner. Außerdem begrüßt das Trainerduo Kraus/Wegener einen alten Bekannten zurück an seiner einstigen Wirkungsstätte.

Transfers, die in die Philosophie passen

"Wir wollen junge, talentierte Spieler, die hungrig sind und Bock haben, sich weiterzuentwickeln", sagt Borussias Übungsleiter Janis Kraus bei Heimspiel-Online. Und dieser Marschroute lässt die sportliche Leitung an der Grevingstraße nun auch Taten folgen. Zum einen ziehen die Münsteraner Simon Severin aus der eigenen Jugend in den Kader der Ersten hoch. Der 18-Jährige spielt seit dieser Saison für die Nachwuchsmannschaft des Landesligisten, zu der er im letzten Sommer vom 1. FC Gievenbeck wechselte. Derzeit noch in Gievenbeck aktiv ist der zweite Neuzugang. Dominik Skolik wird ab dem kommenden Sommer ebenfalls dem Kader der Landesliga-Mannschaft angehören. Auch Skolik ist 18 Jahre jung und kommt in der laufenden Spielzeit auf neun Einsätze für die Gievenbecker U19.

Sowohl Severin als auch Skolik sind offensiv variabel einsetzbar, können auf der Acht sowie den Flügelpositionen spielen. Mit der Aufnahme der beiden Nachwuchsspieler in den Landesliga-Kader treibt die Borussia die Verjüngung des Kaders voran. Ab der kommenden Saison soll diese Entwicklung an der Grevingstraße noch tiefer greifen.