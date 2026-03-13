Borussia Münster gegen Dorsten-Hardt unter Druck

– Foto: Philipp Retajski

Borussia braucht dringend Punkte

Am vergangenen Spieltag ist es passiert – die DJK Borussia Münster ist zum ersten Mal seit dem fünften Spieltag wieder auf einen Abstiegsrang gerutscht. Und so wie die Borussen in die Rückrunde gestartet sind, muss man nun aufpassen, den Anschluss an die vorbeigezogenen Teams nicht zu verlieren. Die Bilanz der vier Rückrundenspiele liest sich desaströs: Noch punktlos und mit einem Torverhältnis von 4:17 steht in der Rückrundentabelle nur noch die so gut wie bereits abgestiegene SG Bockum-Hövel unter den Münsteranern.

Keine Frage: An der Grevingstraße ist ein Erfolgserlebnis vonnöten. Und nach den verkorksten letzten Wochen bietet sich für Münster immerhin die sofortige Möglichkeit, die Abstiegsränge mit einem Sieg postwendend wieder zu verlassen. Denn der SV Dorsten-Hardt gastiert am Sonntag in Münster. Die Hardter zogen am vergangenen Wochenende in der Tabelle an der Borussia vorbei und verließen erstmals seit Anfang Oktober die "rote Zone".