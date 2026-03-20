Borussia Mönchengladbachs U23 trotzt den derzeit vielen Verletzungen

Aktuell steht die Reserve des Zweitligisten auf Platz zehn. „Paderborn hat unglaublich viel fußballerisches Potenzial, ist von den Ergebnissen her aber sehr schwankend unterwegs. Das hängt auch damit zusammen, dass sich der Klub sehr verjüngt hat. Das habe ich bei uns ja auch gesagt: Das geht immer mit Schwankungen einher“, sagt Kirch.

Das kleine Zwischenhoch der Paderborner endete am vergangenen Wochenende mit einer 0:2-Niederlage gegen den VfL Bochum II. Die spielerischen Voraussetzungen für ein – frei nach Polanski – spannendes Spiel sind trotzdem gegeben, wie Kirch erklärt: „Es gehört zu ihrer Vereins-DNA, eine hohe Intensität zu fahren. In manchen Spielen gelingt ihnen das gut, manchmal zahlen sie dafür auch den Preis. Trotzdem ist es nach wie vor fußballerisch eine talentierte Mannschaft – und damit eine gute Aufgabe für uns.“

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