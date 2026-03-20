Borussia Mönchengladbachs U23 trotzt den derzeit vielen Verletzungen

Es hatte einen Hauch von Königsklasse, dabei war es nur das Auswärtsspiel von Borussia Mönchengladbachs U23 bei Regionalliga-Schlusslicht SC Wiedenbrück am vergangenen Freitag. „Als ich in die Kabine gekommen bin, war die Stimmung so, als wäre es das Champions-League-Finale – dieses Spiel so anzunehmen und so leidenschaftlich zu bestreiten, war schon beeindruckend“, sagt Trainer Oliver Kirch mit einem Augenzwinkern rückblickend über den 2:0-Erfolg.
Diesen „guten Geist“, wie Kirch es nennt, braucht es aktuell besonders: Die Formstärke mit drei Siegen aus den vergangenen vier Spielen ist angesichts der Verletzungsproblematik nicht selbstverständlich.
Gerade in der Offensive fehlte zuletzt eine ganze Achse. Fritz Fleck fällt mit einer hartnäckigen Mandelentzündung aus, Nico Vidic verletzte sich Ende Februar am Knie. Beide sollen in der Länderspielpause ins Training zurückkehren. Jan Urbich hat sich kurz nach seinem Comeback den Oberschenkel gezerrt. Für Josiah Uwakhonye ist die Saison mit einem Außenbandriss und einem Syndesmosebandanriss wohl beendet.
„Das sind vier Spieler, die wahrscheinlich an 80 Prozent der Tore beteiligt waren. Das merkst du natürlich auch in den Spielen“, betont Kirch. In der Defensive stehen Yannik Dasbach, Elias Vali Fard, Joshua Uwakhonye und Yassir Atty nicht zur Verfügung, genau wie Torwart Maximilian Neutgens.
Das macht sich auch im Training bemerkbar. Unter der Woche stand Kirch zwischenzeitlich mit nur 13 Spielern auf dem Platz. „Als Jugendtrainer lernst du, dass du immer flexibel und spontan sein musst. Da musst du die Mehrzahl der Trainings noch einmal anpassen – deswegen bin ich da echt entspannt. Wir können die Übungsform anpassen oder als Trainer selbst mitspielen, dass es dann wieder passt“, erklärt der ehemalige Bundesligaprofi.
Aus den vielen Ausfällen sind auch Chancen entstanden für Spieler, die zuletzt nicht so häufig zum Zug kamen. Vor allem Neuzugang Jakob Zickler und der zweikampfstarke Kemal Cirpan nutzten das entstandene Vakuum. „Sie haben es gut gemacht. Jakob bereitet das Tor auf Yannick Michaelis vor. Kemal war an beiden Toren mit seinen Ballgewinnen beteiligt. Darüber hinaus tut seine Intensität unserem Spiel gut. Sie haben ihre Chance genutzt“, sagt Kirch, der in seinen sieben Spielen als U23-Trainer sieben verschiedene Startformationen auf den Platz schickte.
Angesichts der neuen Verletzung von Torjäger Urbich wird es auch gegen die U23 des SC Paderborn am Samstag (14 Uhr) Änderungen geben. Kirchs Vorgänger Eugen Polanski verlieh dem kommenden Gegner zu Beginn der Spielzeit auch mit Blick auf das Aufstiegsrennen das Prädikat „spannend“.
Aktuell steht die Reserve des Zweitligisten auf Platz zehn. „Paderborn hat unglaublich viel fußballerisches Potenzial, ist von den Ergebnissen her aber sehr schwankend unterwegs. Das hängt auch damit zusammen, dass sich der Klub sehr verjüngt hat. Das habe ich bei uns ja auch gesagt: Das geht immer mit Schwankungen einher“, sagt Kirch.
Das kleine Zwischenhoch der Paderborner endete am vergangenen Wochenende mit einer 0:2-Niederlage gegen den VfL Bochum II. Die spielerischen Voraussetzungen für ein – frei nach Polanski – spannendes Spiel sind trotzdem gegeben, wie Kirch erklärt: „Es gehört zu ihrer Vereins-DNA, eine hohe Intensität zu fahren. In manchen Spielen gelingt ihnen das gut, manchmal zahlen sie dafür auch den Preis. Trotzdem ist es nach wie vor fußballerisch eine talentierte Mannschaft – und damit eine gute Aufgabe für uns.“
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