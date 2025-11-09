Borussia Mönchengladbachs U23 kontert sich zum nächsten Erfolg

Zunächst spielte Nico Vidic Ranos mit einem Steilpass frei, der wiederum passte weiter auf Fritz Fleck, der frei vor dem Torwart die Nerven behielt und einschob (22.). 16 Minuten später trat Charles Herrmann in der eigenen Hälfte an, spielte sehenswert mit Ranos Doppelpass und vollendete ebenso freistehend und cool im Abschluss. Ranos verpasste es, noch vor der Pause nach zwei Vorlagen einen eigenen Treffer nachzulegen.

Und auch im zweiten Abschnitt ließen die Gladbacher so manche Chance liegen, um das Ergebnis noch in die Höhe zu schrauben. Dafür stand die Defensive sicher – nur einmal benötigte sie bei einem Bocholter Pfostenschuss auch das Quäntchen Glück. Für die U23 steht nun auch ein spielfreies Wochenende auf dem Programm, ehe am Samstag, 22. November, Rot-Weiß Oberhausen im Rheydter Grenzlandstadion zu Gast ist.