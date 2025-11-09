Borussia Mönchengladbachs U23 kontert sich zum nächsten Erfolg

Die Saison der Gladbacher U23 in der Regionalliga West ist bislang eine Spielzeit der Serien. Auf sechs Spiele ohne Niederlage zu Beginn folgten fünf Partien ohne eigenen Dreier. Dieser Negativlauf ist allerdings auch schon wieder Geschichte: Am 15. Spieltag gelang der Mannschaft von Trainer Sascha Eickel beim 1. FC Bocholt mit einem 2:0 (2:0) nun schon der vierte Sieg in Serie, womit sie ihren Platz in der Spitzengruppe festigte.
„Das war insgesamt eine sehr reife Leistung von uns gegen eine gute Regionalliga-Mannschaft", resümierte Eickel, der wieder auf die Hilfe von Profi-Stürmer Grant-Leon Ranos zurückgreifen konnte, dafür aber auf Torwart Tiago Pereira Cardoso verzichten musste – der Luxemburger saß beim Bundesligaderby gegen den 1. FC Köln anstelle des angeschlagenen Jonas Omlin auf der Ersatzbank.
Die Borussen hatten in Bocholt zunächst eine Startphase zu überstehen, in der die Gastgeber druckvoll agierten. Doch Gladbach stand in der Defensive stabil und kam dann zweimal über ein Stilmittel zum Erfolg, mit dem der Klub einst berühmt wurde in ganz Europa: Zwei blitzsaubere Kontertore führten zum Sieg.
Zunächst spielte Nico Vidic Ranos mit einem Steilpass frei, der wiederum passte weiter auf Fritz Fleck, der frei vor dem Torwart die Nerven behielt und einschob (22.). 16 Minuten später trat Charles Herrmann in der eigenen Hälfte an, spielte sehenswert mit Ranos Doppelpass und vollendete ebenso freistehend und cool im Abschluss. Ranos verpasste es, noch vor der Pause nach zwei Vorlagen einen eigenen Treffer nachzulegen.
Und auch im zweiten Abschnitt ließen die Gladbacher so manche Chance liegen, um das Ergebnis noch in die Höhe zu schrauben. Dafür stand die Defensive sicher – nur einmal benötigte sie bei einem Bocholter Pfostenschuss auch das Quäntchen Glück. Für die U23 steht nun auch ein spielfreies Wochenende auf dem Programm, ehe am Samstag, 22. November, Rot-Weiß Oberhausen im Rheydter Grenzlandstadion zu Gast ist.