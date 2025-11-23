Borussia Mönchengladbachs U23 kassiert eine historische Klatsche

Es sollte ein Topspiel auf Augenhöhe werden zwischen Borussias U23, immerhin Tabellendritter, und dem Fünften Rot-Weiß Oberhausen. Doch dann wurde es eine klare Angelegenheit, die der Gladbacher Zweitvertretung sogar die höchste Niederlage seit Einführung der Regionalliga West als vierthöchste Spielklasse im Sommer 2008 einbrachte: Borussia unterlag auf eigenem Platz 0:6 (0:3) – und das nach zuvor sieben Ligaspielen in Folge ohne Niederlage.
„Es war ein gebrauchter Tag, den man nicht gerne erlebt“, sagte Gladbachs Trainer Sascha Eickel, der erstmals auf das 16 Jahre alte Toptalent Wael Mohya zurückgreifen konnte. Sein Regionalliga-Debüt wird der Offensivspieler in keiner guten Erinnerung behalten. Im Angriffsspiel wollte den Borussen wenig gelingen, und hinten machten sie sich selbst mit zu vielen Fehlern das Leben schwer.
Oberhausen wusste die Mängel im Gladbacher Spiel auszunutzen und sorgte mit einem Doppelschlag nach gut einer Viertelstunde für eine beruhigende Zwei-Tore-Führung. Das 0:3, das Lion Schweers mit einem Fehlpass einleitete, war nach einer halben Stunde schon vorentscheidend.
Der Gast um den dreifachen Torschützen Eric Gueye beließ es nicht bei diesem Vorsprung, sondern schraubte das Ergebnis noch in die Höhe. Dem hatte Borussia nur Halbchancen sowie einen Lattenschuss durch Joshua Uwakhonye entgegenzusetzen. „Bei uns hat nichts zusammengepasst. Gleichzeitig haben wir gegen einen Gegner gespielt, der gnadenlos effektiv war“, fasste Eickel zusammen.
Borussia Dimmer – Michaelis, Schweers (51. Meiser), Stange – Michaelis (76. Uwakhonye),Swider (76. Cirpan), Vidic, Herrmann – Sauck (46. Adozi), Mohya, Fleck (46. Uwakhonye). Tore 0:1 Seok-ju Honk (12.), 0:2 Gueye (16.), 0:3 Mutlu (30.), 0:4 Gueye (62.), 0:5 Gueye (67.), 0:6 Aourir (88.).