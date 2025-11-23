Gladbach verliert deutlich. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Borussia Mönchengladbachs U23 kassiert eine historische Klatsche Seit der Neugründung der Regionalliga West im Jahr 2008 hat Borussias Zweitvertretung nicht so hoch verloren wie am Samstag daheim gegen Rot-Weiß Oberhausen. Das Debüt von Wael Mohya ging dabei fast unter. Was Trainer Sascha Eickel zur Klatsche auf eigenem Platz sagte. Verlinkte Inhalte Regionalliga West Borussia MG II RW Oberhausen

Es sollte ein Topspiel auf Augenhöhe werden zwischen Borussias U23, immerhin Tabellendritter, und dem Fünften Rot-Weiß Oberhausen. Doch dann wurde es eine klare Angelegenheit, die der Gladbacher Zweitvertretung sogar die höchste Niederlage seit Einführung der Regionalliga West als vierthöchste Spielklasse im Sommer 2008 einbrachte: Borussia unterlag auf eigenem Platz 0:6 (0:3) – und das nach zuvor sieben Ligaspielen in Folge ohne Niederlage.

Gestern, 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia MG II RW Oberhausen RW Oberhausen 0 6 „Es war ein gebrauchter Tag, den man nicht gerne erlebt“, sagte Gladbachs Trainer Sascha Eickel, der erstmals auf das 16 Jahre alte Toptalent Wael Mohya zurückgreifen konnte. Sein Regionalliga-Debüt wird der Offensivspieler in keiner guten Erinnerung behalten. Im Angriffsspiel wollte den Borussen wenig gelingen, und hinten machten sie sich selbst mit zu vielen Fehlern das Leben schwer.

Tag zum Vergessen Oberhausen wusste die Mängel im Gladbacher Spiel auszunutzen und sorgte mit einem Doppelschlag nach gut einer Viertelstunde für eine beruhigende Zwei-Tore-Führung. Das 0:3, das Lion Schweers mit einem Fehlpass einleitete, war nach einer halben Stunde schon vorentscheidend.