Borussia Mönchengladbachs U17 übersteht Krimi gegen Hertha BSC

Was der U19 nicht vergönnt war, hat Borussia Mönchengladbachs U17 am Sonntag geschafft: Die Mannschaft von Trainer Michael Enache steht im Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft. Die Zuschauer auf dem Fohlenplatz erlebten ein dramatisches 5:3 nach Verlängerung.

Vom Anpfiff weg beherrschte Gladbach das Spiel, drückte die Gäste in die eigene Hälfte und bekam bereits nach fünf Minuten einen Strafstoß zugesprochen, den Can Armando Güner jedoch verschoss. Nur eine Minute später verpasste Güner die nächste Gelegenheit zur Führung und schien endgültig zu verzweifeln, als er in der 13. Minute das Nachsehen im Duell mit Seibert hatte.

„Ich weiß gar nicht, wie viele Hochkaräter wir in den ersten Minuten hatten“, sagte Enache, dessen Team das Spiel auch im Anschluss dominierte. Zunächst fanden die Borussen keine Lücke, doch in der 41. Minute kam Güner nach Unordnung im Strafraum zum Abschluss und traf zum 1:0.

Nach der Pause hatten die Berliner ihre besten Gelegenheiten im Spiel – und erzielten durch Tarek Zornic in der 54. Minute das 1:1. Auf eine Drangphase der Gäste reagierte Gladbach mit der erneuten Führung. Wieder gab es Strafstoß, diesmal trat Kapitän Nguefack an und verwandelte (78.).

Nur sechs Minuten später fiel der erneute Ausgleich, als der eingewechselte Marko Bajars zum 2:2 abstaubte, wodurch das Duell in die Verlängerung ging.

Hertha geht in der Verlängerung in Führung

In dieser übernahm Hertha durch den Treffer von Niklas Hildebrandt zum ersten Mal die Führung (94.). „Da muss man Ruhe und Zuversicht ausstrahlen“, sagte Enache, dessen Team durch den eingewechselten Mika van Lipzig zum 3:3 ausglich (105.+3). „Wir mussten heute Leidensfähigkeit zeigen, aber das gehört dazu.“ Am Ende gelang Vali Fard in der 117. Minute mit dem 4:3 die Erlösung für die Borussen, die ihre Führung durch ein Eigentor bei einem Konter wenig später sogar auf 5:3 ausbauten.

Nun müsse die Mannschaft erst einmal regenerieren. Im Viertelfinale empfängt Gladbach am kommenden Wochenende die TSG Hoffenheim. „Das ist eine der drei besten Mannschaften aktuell. Ich gehe davon aus, dass es dann noch voller wird“, sagte Enache. „Eine gesunde Anspannung gehört dazu, aber wir sind im Viertelfinale, das müssen wir genießen. Wir haben intern auch noch ein klares Ziel formuliert – aber das verraten wir erst am Ende der Saison.“