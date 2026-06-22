Borussia Mönchengladbachs neuer U23-Trainer steht fest

Pünktlich zum Start der Sommer-Vorbereitung hat Borussia Mönchengladbach einen neuen Trainer für die U23 gefunden. Kandidaten gab es intern wie extern, neben Sportchef Rouven Schröder und Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller waren auch Sascha Eickel (Sportlicher Leiter U19 und U23) und Präsidiumsmitglied Uwe Kamps in das Trainer-Casting eingebunden.
Wie unsere Redaktion erfuhr, ist die Entscheidung am Wochenende gefallen: Mihai Enache wird die U23 zur neuen Saison übernehmen. Der 45-Jährige rückt aus der U19 nach oben, die er erst zu Beginn des Jahres übernommen hatte. Die offizielle Bestätigung seitens des Vereins steht noch aus.
Nach Informationen unserer Redaktion war Marco Wildersinn ebenfalls ein heißer Kandidat auf die Nachfolge Oliver Kirchs, dessen Abgang zu Zweitligist Arminia Bielefeld am 5. Juni bekannt gegeben worden war. Wildersinn war jahrelang im Nachwuchs der TSG Hoffenheim aktiv und trainierte zuletzt die Stuttgarter Kickers in der Regionalliga Südwest.
Für Enache ist der Schritt in den Seniorenbereich ein neuer und der bislang größte seiner Karriere. Bei Borussia hat er sich über die Jahre kontinuierlich nach oben gearbeitet und mit den Talenten des Jahrgangs 2008 im vergangenen Jahr den Gewinn der Deutschen U17-Meisterschaft gefeiert. Die meisten der Titelträger coachte er seit Januar in der U19. Einige von ihnen wie Marcello Trippel, Joseph Bellahsen, Mathieu Nguefack oder Niko Horvat könnte Enache bereits in der kommenden Saison bei ihren ersten Schritten in der U23 begleiten.
Mit Enache hat sich Borussia nicht nur für einen Trainer entschieden, der die Gegebenheiten rund um den Borussia-Park und die Talente aus dem eigenen Nachwuchs kennt, sondern auch für jemanden, der in der U23 noch mal für Kontinuität auf der Trainerposition sorgen soll.
Im Laufe der zurückliegenden Spielzeit, die die U23 auf Platz sechs abschloss, hatte Borussias Zweitvertretung drei Cheftrainer: Nach der Beförderung von Eugen Polanski zu den Profis übernahm im Herbst zunächst Interimstrainer Eickel für rund dreieinhalb Monate. Im Januar wurde Kirch aus der U19 nach oben gezogen. Der 43-Jährige ergriff nun die Chance, nach drei Jahren in Gladbach den Sprung in den Profifußball zu wagen.
Enache dürfte nach seiner zweiten Beförderung binnen kürzester Zeit zunächst gewillt sein, reichlich Erfahrung in der Regionalliga West zu sammeln. Im vergangenen Sommer sagte er im Interview mit unserer Redaktion: „Natürlich habe ich einen Traum – ob der realistisch ist, bleibt abzuwarten. Ich arbeite unglaublich gern im Nachwuchsbereich, ich habe da viel gelernt und konnte mich entfalten. Aber später glaube ich schon, dass der Reiz da sein wird, den Sprung in den Seniorenbereich zu schaffen.“
Dahinter kann Enache nun einen Haken setzen. Darüber hinaus steht für ihn noch die Ausbildung zum Fußballlehrer an. Diese hatten seine Vorgänger Kirch und Polanski einst ebenfalls parallel zu ihrer Trainertätigkeit in Gladbach absolviert.
Definitiv mit Enache in die U23 rücken wird nach Informationen unserer Redaktion sein bisheriger Co-Trainer Daniel Ginczek. Der ehemalige Profi (unter anderem VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg und Fortuna Düsseldorf) arbeitet seit anderthalb Jahren im Nachwuchsbereich des Klubs. Die U19 wird Daniel Mair übernehmen. Der 35-jährige Österreicher war bislang als Co-Trainer der U23 tätig.
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