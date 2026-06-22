Borussia Mönchengladbachs neuer U23-Trainer steht fest

Dahinter kann Enache nun einen Haken setzen. Darüber hinaus steht für ihn noch die Ausbildung zum Fußballlehrer an. Diese hatten seine Vorgänger Kirch und Polanski einst ebenfalls parallel zu ihrer Trainertätigkeit in Gladbach absolviert.

Definitiv mit Enache in die U23 rücken wird nach Informationen unserer Redaktion sein bisheriger Co-Trainer Daniel Ginczek. Der ehemalige Profi (unter anderem VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg und Fortuna Düsseldorf) arbeitet seit anderthalb Jahren im Nachwuchsbereich des Klubs. Die U19 wird Daniel Mair übernehmen. Der 35-jährige Österreicher war bislang als Co-Trainer der U23 tätig.

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