Borussia Mönchengladbachs Frauen verlieren siebtes Spiel in Folge

Die Gastgeberinnen setzten weiterhin auf das Verwalten der Führung und suchten nur sporadisch Entlastung. In der 80. Minute tauchte Ayleen Seyen nach einem Konter frei vor Jill Frehse auf, doch die VfL-Torfrau parierte im Eins-gegen-Eins.

Schlussoffensive inklusive Abseitstor

In der Nachspielzeit erhöhten die Fohlen noch einmal den Druck und kamen zu zwei Chancen: Lily Jones-Baidoe schob den Ball zwar ins Tor, stand jedoch im Abseits. Kurz darauf zielte Kristina Bartsch aus 16 Metern nur haarscharf am Gehäuse vorbei und ließ damit die letzte Möglichkeit zum Ausgleich aus.

In der Tabelle bleibt die Borussia somit bei 15 Zählern auf Rang 13. Nun folgt ein spielfreies Wochenende aufgrund von Länderspielen. Im Anschluss steht das Nachholspiel bei Turbine Potsdam an, das derzeit drei Punkte vor der Borussia steht. Ein Spiel, das zu einem kleinen Befreiungsschlag werden kann – oder zu einer weiteren herben Enttäuschung für die Borussia.