Borussia Mönchengladbachs Frauen verlieren siebtes Spiel in Folge

Die Frauen von Borussia Mönchengladbach kommen derzeit nicht aus ihrem Negativlauf heraus. Am Sonntag setzte es beim SV Meppen eine 0:1-Niederlage – es ist das siebte punktlose Spiel in Serie. In der Tabelle der 2. Bundesliga belegt Borussia den vorletzten Platz ab. Zwar ist ein Nichtabstiegsplatz aktuell nur zwei Punkte entfernt, doch der Trend spricht derzeit deutlich gegen die Borussia. Neben dem ausbleibenden Punkten erzielte das Team von Jonas Spengler in den vergangenen sieben Partien lediglich vier Tore.
Auch beim SV Meppen drehte sich der Spielverlauf früh gegen die Borussia: Bereits in der fünften Minute traf Chantal Schouwstra mit einem platzierten Flachschuss aus rund 20 Metern ins linke Eck zur 1:0-Führung für Meppen. Danach stabilisierten sich die Fohlen in der Defensive und zeigten sich sehr präsent in den Zweikämpen. Im eigenen Angriff fand Borussia allerdings zunächst kaum Lösungen, blieb jedoch engagiert und ließ lange Zeit keine weiteren Chancen des Tabellendritten zu.
Erst nach einer guten halben Stunde verzeichneten die Gastgeberinnen ihre zweite Gelegenheit. Eine Flanke von Marie Bleil landete am zweiten Pfosten, wo Marleen Kropp den Ball neben das Tor setzte. Fast im direkten Gegenzug bot sich Borussia die Riesenchance zum Ausgleich: Nach einem Abspielfehler von SVM-Torhüterin Isabel Rutishauser lief Mia Gießen allein aufs Tor zu, verfehlte den Kasten aber um Zentimeter.
Auch nach der Pause ließ Borussia nicht locker und bemühte sich auf dem nach Regenfällen sehr tiefen Platz um den Ausgleich, doch immer wieder scheiterte das letzte Zuspiel. Paula Klensmann wurde im Strafraum gleich zweimal beim Abschluss geblockt, ein Distanzschuss von Fiona Itgenshorst flog rechts am Tor vorbei.
Die Gastgeberinnen setzten weiterhin auf das Verwalten der Führung und suchten nur sporadisch Entlastung. In der 80. Minute tauchte Ayleen Seyen nach einem Konter frei vor Jill Frehse auf, doch die VfL-Torfrau parierte im Eins-gegen-Eins.
In der Nachspielzeit erhöhten die Fohlen noch einmal den Druck und kamen zu zwei Chancen: Lily Jones-Baidoe schob den Ball zwar ins Tor, stand jedoch im Abseits. Kurz darauf zielte Kristina Bartsch aus 16 Metern nur haarscharf am Gehäuse vorbei und ließ damit die letzte Möglichkeit zum Ausgleich aus.
In der Tabelle bleibt die Borussia somit bei 15 Zählern auf Rang 13. Nun folgt ein spielfreies Wochenende aufgrund von Länderspielen. Im Anschluss steht das Nachholspiel bei Turbine Potsdam an, das derzeit drei Punkte vor der Borussia steht. Ein Spiel, das zu einem kleinen Befreiungsschlag werden kann – oder zu einer weiteren herben Enttäuschung für die Borussia.