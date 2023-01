Borussia Mönchengladbachs besondere Beziehung zu Israel Seit 1970 pflegt Borussia Mönchengladbach eine tiefe Freundschaft nach Israel.

Es war mehr als nur ein Fußballspiel, das 6:0 der Borussen gegen Israels Nationalmannschaft im Bloomfield-Stadion in Tel Aviv am 25. Februar 1970. „Borussias Auftritt in Israel hat eine politische und gesellschaftliche Wendung in die richtige Richtung bewirkt – und das nur 25 Jahre nach der Shoa“, sagte Leah Floh, die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Mönchengladbach während einer Gesprächsrunde in Borussias Vereinsmuseum. In der ging es um die deutsch-israelische Fußballfreundschaft.

„In den 70er Jahren kam es zu einer Nachhaltigkeit in der Begegnung zwischen deutschen und israelischen Fußballmannschaften. Und Borussia hat da den Anfang gemacht“, sagte Manfred Lämmer, der neben Floh und dem Buchautor und Moderator Robert Hunke Talk-Gast bei Moderator Torsten Knippertz war. Über 300 deutsche Vereine haben seit Borussias Reise in Freundschaft in Israel gespielt, fast 60 Länderspiele deutscher Nachwuchs-Nationalteams gab es dort, berichtete Lämmer.

Borussia pflegt die Freundschaft

„Was Gladbach im Verlauf der 70er Jahre für die Beziehung zu Israel getan hat, war beachtlich. Zumal diese Verbindung über Jahrzehnte sehr intensiv war und auch heute noch existiert“, sagte Hunke, der seine Diplomarbeit Borussias Freundschaft zu Israel gewidmet hat. Zuletzt waren die Borussen 2008 in Tel Aviv und Jerusalem, 2014 wurde der Bundesligist mit dem Zukunftspreis der Deutschen Israelstiftung ausgezeichnet. In diesen Tagen ist die Ausstellung „Verantwortung in Fußballschuhen“ im Vereinsmuseum dem Spiel vor 53 Jahren gewidmet.

Hunke empfahl, die Begegnungen „total locker und entkrampft“ anzugehen. „Borussia ist damals hingekommen, hat geguckt, interkulturell agiert und damit schöne Freundschaften geknüpft. Was Borussia gemacht hat, davon wünsche ich mir etwas mehr in den deutsch-israelischen Beziehungen“, sagte Hunke.

Hirnstein mit Jugendteams in Israel