Borussia Mönchengladbach zieht in Duisburg in den DFB-Pokal ein

Es lag schon ein gewisser Druck auf den Frauen von Borussia Mönchengladbach vor dem Play-off-Duell gegen den MSV Duisburg. Nach 90 intensiven Minuten steht aber ein 2:1-Sieg und damit die Qualifikation für die DFB-Pokal-Hauptrunde zubuche. Ein hartes Stück Arbeit gegen eine Duisburger Mannschaft, die es ernst zu nehmen galt.
Die Borussia ging als Zweitligist und damit klarer Favorit in das Play-off-Duell beim Regionalligisten MSV Duisburg. Vor 222 Zuschauern kontrollierten die Gladbacherinnen von Beginn an das Geschehen und wurden schon in den ersten fünf Minuten gefährlich. Ausgerechnet Ex-Duisburgerin Yvonne Zielinski verpasste den Führungstreffer für die Borussia. Die blieben dran und belohnten sich nur rund zehn Minuten später mit dem 1:0 durch Stürmerin Lili Jones-Baidoe. Die 22-Jährige nickte nach einer Flanke mustergültig ein.
Die Duisburgerinnen hatten zu diesem Zeitpunkt keine Antwort auf die Führung der Gäste. Die blieben weiter gefährlich und erzielten wiederum keine 15 Minuten später bereits den zweiten Treffer. Elize Celissen setzte sich auf der rechten Angriffsseite durch und bediente die eingerückte Kiki Scholten im Zentrum, die in der 30. Minute den zweiten einfach herausgespielten Treffer für die Borussia-Frauen markierte. Noch vor der Pause sah es so aus, als würde man auf die Siegerstraße einbiegen und das Ticket für den DFB-Pokal lösen können. Weitere Chancen auf eine noch klarere Führung ließ die Borussia sogar noch liegen.
Damit ließen die Borussia-Frauen noch einen Spalt offen. Die Gastgeberinnen versuchten es im zweiten Durchgang immer häufiger über Konter. Mit Erfolg, denn in der 73. Minute kamen die Duisburgerinnen zum Anschlusstreffer durch Charlize Carstensen, die einen schönen Schlenzer zum 1:2 versenkte. In der Schlussviertelstunde konnten die Zebras aber nicht mehr genug Druck ausüben, um zwingende Möglichkeiten auf den Ausgleich zu kreieren. Den finalen Knock-out setzten sich die Zebras selbst: Duisburgerin Isabell Hochstein sah in der 88. Minute die Gelb-Rote Karte. Kurz darauf war der Gladbacher Play-off-Erfolg besiegelt.
„Es war das erwartet schwierige Spiel. Am Ende zählt, dass wir eine Runde weiter sind. Nachdem wir im vergangenen Jahr früh ausgeschieden sind, freuen wir uns jetzt umso mehr auf die Hauptrunde", betonte Borussia-Trainer Jonas Spengler. Auf wen die Borussia-Frauen jetzt im DFB-Pokal treffen werden, stellt sich bei der Auslosung am Montag (17. August) um 14 Uhr heraus. Mit im Topf sind da unter anderem die Top-Teams FC Bayern München, VfL Wolfsburg oder Eintracht Frankfurt.