Borussia Mönchengladbach zieht in Duisburg in den DFB-Pokal ein

Damit ließen die Borussia-Frauen noch einen Spalt offen. Die Gastgeberinnen versuchten es im zweiten Durchgang immer häufiger über Konter. Mit Erfolg, denn in der 73. Minute kamen die Duisburgerinnen zum Anschlusstreffer durch Charlize Carstensen, die einen schönen Schlenzer zum 1:2 versenkte. In der Schlussviertelstunde konnten die Zebras aber nicht mehr genug Druck ausüben, um zwingende Möglichkeiten auf den Ausgleich zu kreieren. Den finalen Knock-out setzten sich die Zebras selbst: Duisburgerin Isabell Hochstein sah in der 88. Minute die Gelb-Rote Karte. Kurz darauf war der Gladbacher Play-off-Erfolg besiegelt.

„Es war das erwartet schwierige Spiel. Am Ende zählt, dass wir eine Runde weiter sind. Nachdem wir im vergangenen Jahr früh ausgeschieden sind, freuen wir uns jetzt umso mehr auf die Hauptrunde", betonte Borussia-Trainer Jonas Spengler. Auf wen die Borussia-Frauen jetzt im DFB-Pokal treffen werden, stellt sich bei der Auslosung am Montag (17. August) um 14 Uhr heraus. Mit im Topf sind da unter anderem die Top-Teams FC Bayern München, VfL Wolfsburg oder Eintracht Frankfurt.